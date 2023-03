3 motive pentru a cumpăra o mașină second-hand

Cati dintre noi nu am visat oare sa ne cumparam o masina din gama premium cu care sa ne plimbam prin cele mai frumoase locuri? Daca bugetul nu iti permite sa iti atingi acest vis, noi iti propunem alternativa: o masina mai veche, in stare excelenta, la un pret accesibil.

Industria auto este intr-o continua dezvoltare, iar preturile autoturismelor noi sunt destul de piperate. Masinile noi devin mai scumpe in fiecare an, ceea ce le face o achizitie cu valoare foarte mare pentru omul obisnuit, care face oricum cu greu fata cheltuielilor majorate din ultimii ani. Dat fiind faptul ca producatorii de autoturisme lanseaza modele si versiuni noi mai des decat au facut-o in trecut, din ce in ce mai multe masini moderne intra acum pe piata second-hand.

Acest lucru ne ajuta sa facem o achizitie buna, fara a ne da peste cap bugetul familiei. Cu ajutorul unui credit bancar, rata unui autoturism second-hand in stare optima de functionare este incomparabil mai mica decat o rata pentru leasingul unei masini noi.

Iata 3 motive pentru care cumpararea unei masini second-hand poate fi o alegere inteleapta pentru tine:

1. Poti avea brandul iubit la un pret accesibil

Cu siguranta, masina visurilor tale este una premium, al carei pret sau intretinere nu s-ar incadra tocmai bine in bugetul tau. Din fericire, datorita numarului atat de mare al masinilor second-hand disponibile la vanzare, poti cumpara un model ceva mai vechi al brandului iubit la un pret compatibil potentialului tau financiar. Sau poate esti fanul modelelor mai vechi, precum BMW-ul seria 3 E36, ale caror eleganta cucereste in continuare inimile iubitorilor de autoturisme. Indiferent din ce categorie faci parte, daca iubesti masinile de ultima generatie sau, din contra, modelele mai vechi, datorita vanzarilor second-hand iti poti permite acum o masina a brandului preferat.

2. Economisesti bani

Pentru ca o masina noua, iesita direct dintr-un showroom, sa piarda 8-10% din pretul de achizitie este nevoie de foarte putin timp. Cumpararea unei masini second-hand te va ajuta sa economisesti o suma importanta de bani. Ajungi prin a plati mult mai putin decat valoarea initiala a masinii, doar pentru ca aceasta a rulat cateva zeci de mii de kilometri.

Cu toate acestea, valoarea depinde de anul de fabricatie si de cati kilometri a parcurs. Desi o masina noua vine cu o serie de avantaje precum garantia si service-ul gratuit pentru un an, valoarea acesteia scade in primii trei de ani de la cumparare. Pe de alta parte, o masina uzata se depreciaza intr-un ritm mai lent.

3. Si masina second-hand poate avea garantie

In functie de vanzatorul ales, masina second-hand poate beneficia de garantie. Persoanele care iubesc siguranta si vor mereu sa faca lucrurile ca la carte pot beneficia de garantie chiar si atunci cand aleg sa cumpere o masina uzata. Asta se poate intampla daca vei opta pentru o masina rulata cumparata de la dealerul auto sau de la parcurile auto ce ofera acest lucru. Bineinteles, comparativ cu o masina noua, garantia este ceva mai mica, insa diferenta de pret este una simtitoare.

O masina nu este niciodata o investitie financiara, ci una personala. Aceasta va face parte din viata ta si a familiei tale pentru cativa ani, va va duce in vacante memorabile si va va asigura confortul in drumurile zilnice spre serviciu, scoala si cumparaturi. Cu toate acestea, trebuie sa stii ce doresti de la o masina, ce compromisuri esti dispus sa faci si sa efectuezi verificarile necesare inainte de a o cumpara.

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.