Brabus Black Star 101, cel mai tare smart fortwo

Brabus, vestita firma germana de tuning, prezinta la Salonul Auto de la Geneva 2006 un automobil sport, care se bazeaza pe modelul smart fortwo, Brabus Black Star 101.Brabus va realiza doar 101 astfel de modele, pentru un pret de aproximativ 35.000 de euro. Avand in vedere echipamentele Brabus si puterea de 101 CP dezvoltata de motor, modelul face toti banii.

Motorul in 3 cilindri al modelului Brabus Black Star 101 dezvolta 101 CP si are un cuplu maxim de 130 Nm. Avand in vedere dimensiunile lui smart fortwo si performantele motorului, Brabus Black Star 101 atinge 100 km/h in doar 11,2 secunde, iar viteza maxima, limitata electronic, este de 160 km/h.

Vitezele lui Brabus Black Star 101 se schimba la fel ca in masinile de Formula 1, cu ajutorul unor mici clapete aflate in spatele volanului, care are diametrul de 34 de centimetri. Chiar daca automobilul beneficiaza de acest sistem ingenios de schimbare a vitezelor, schimbatorul aflat intre scaune este, de asemenea, functional.

Brabus Black Star 101 este echipat cu numeroase sisteme electronice marca Brabus: sistemul de control al temperaturii, sistemul de sunet si sistemul de navigatie, imbogatit cu numeroase accesorii, evident purtand sigla Brabus.

Modelul are in dotare jante din aliaj usor de 16 inci pentru fata si de 17 inci pentru axul din spate marca Brabus Monoblock VI. Jantele sunt imbracate de cauciucuri Yokohama cu dimensiunea 175/50 R 16 pentru fata si 225/35 R 17 pentru spate.

Design-ul lui Brabus Black Star 101 se remarca datorita spoilerului din partea frontala, vopsit in culoarea caroseriei, datorita pragurilor, a aripilor cu un profil pronuntat si a portiunii din spate, lucrata din otel inoxidabil, din mijlocul carei ies cele doua tevi de esapament cromate, toate marca Brabus.

La interior impresioneaza tapiteria din piele, pedalele, schimbatorul de viteze si manerul de la frana de mana, confectionate din aluminiu, purtand amprenta Brabus.

