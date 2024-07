Piata auto continua declinul: Inmatricularile au scazut cu 13% in octombrie

Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au scazut cu 13,4% in octombrie, la 6.782 unitati, in timp ce in Uniunea Europeana declinul a fost de aproape trei ori mai redus, de 4,8%, la 959.400 unitati, sustinut de evolutia buna a unor tari precum Danemarca, Marea Britanie sau Cehia.

Declinul pietei autoturismelor din UE s-a redus insa in octombrie, de la 11% in septembrie, evolutia fiind diversa in randul celor 27 de state membre, potrivit datelor prezentate, vineri, de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).

In timp ce piata germana, cea mai mare din UE, a inregistrat un avans foarte redus, de 0,5%, la 259.530 de unitati, Marea Britanie a avansat cu 12,1%, la peste 151.000 de autoturisme.

Pietele din Franta, Italia si Spania au avut in octombrie o evolutie mai slaba comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

Astfel, Franta a coborat cu 7,8%, la 162.335 unitati, Italia a scazut cu 12,4%, la 116.875 unitati, iar Spania de 21,7%, la 44.873 unitati.

Olanda a inregistrat cea mai aburpta scadere, de 38,4%, la 26.896 autoturisme, in timp ce Danemarca a consemnat cel mai mare avans, de 22,7%, la 15.216 unitati.

In primele zece luni, UE a avut o scadere de 7,3% fata de perioada similara a anului anterior, la 10,33 milioane de masini, Marea Britanie fiind singura piata importanta care a inregistrat crestere. Inmatricularile din Marea Britanie au avansat cu 5%, la 1,77 unitati.

Piata autoturismelor din Romania a consemnat un declin de 12,2% in intervalul ianuarie-octombrie, raportat la primele zece luni ale anului precedent, la 55.910 unitati.

Numarul de autoturisme inmatriculate sub marca Dacia in UE a scazut cu 6,8% in octombrie, la circa 21.100 de unitati, insa Dacia si-a pastrat cota de piata in spatiul comunitar, in contextul unui declin de 4,8% al pietei europene, la circa 959.400 de unitati.

