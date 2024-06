Fiat neaga vreo fuziune in acest moment. Compania se pregateste pentru vremuri grele

Sergio Marchionne, seful aliantei Fiat-Chrysler, a negat informatiile din presa care sustineau ca a propus fuziunea General Motors si PSA Peugeot Citroen. De asemenea, Marchionne a precizat ca Fiat reduce semnificativ tintele de performanta pentru urmatorii doi ani, din cauza declinului din Europa.

Marchionne a anuntat ca se va concentra pe consolidarea operatiunilor Fiat in Europa si ca nu vrea sa achizitioneze mai multe actiuni ale producatorului auto american Chrysler Group LLC, unde Fiat detine o participatie de 58,5%, transmite Reuters.

Seful aliantei Fiat-Chrysler si-a reafirmat intentia de a realiza o fuziune intre cei doi producatori auto pana in 2014 si 2015, dar a afirmat ca Europa va ramane centrul preocuparilor sale.

"Obiectivul nostru de baza in acest moment este rezolvarea situatiei din Europa", le-a declarat reporterilor Marchionne. Acesta a explicat ca se asteapta acum la un profit din tranzactionare in 2014 intre 4,7 si 5,2 miliarde de euro, in scadere fata de estimarea anterioara, de 7,5 miliarde de euro. Datoria industriala neta in 2012 ar putea ajunge la 6,5 miliarde de euro, cu un miliard de euro mai mult decat prognoza anterioara.

Fiat reia negocierile cu General Motors pentru preluarea Opel

De asemenea, Fiat se asteapta sa vanda 4,6-4,8 milioane de vehicule in 2014 si nu 6 milioane, cat estima anterior. De asemenea compania a dat asigurari ca nu va inchide fabrici in Europa, asa cum au anuntat alti producatori auto.

Surse anonime au declarat, marti, pentru Bloomberg ca Sergio Marchione a propus fuziunea grupului Fiat cu PSA Peugeot Citroen si Opel (divizie a General Motors), pentru a infiinta un producator auto care sa depaseasca Volkswagen, cea mai mare companie auto din Europa.

"Nu sunt persoana care sa vorbeasca cu Opel despre orice. Nu am mai avut discutii din 2009", le-a declarat reporterilor seful aliantei Fiat-Chrysler.

