Cum sa fii in siguranta iarna, in timp ce conduci?

* Evita sa franezi brusc, daca acest lucru este posibil

* Nu conduce cu viteza mare, pentru ca riscul de accident este mai ridicat

* Evita miscarile bruste ale volanului, virajele periculoase cu viteza mare

* Accelereaza incet si cu grija pentru a nu pierde controlul masinii

* Fii atent la schimbarile de trafic pentru a putea anticipa diferite situatii nedorite si a putea reactiona imediat si a fi in siguranta, evitand alunecarile si derapajele pe drumurile inghetate sau inzapezite.

Foloseste anvelope de iarna cand temperaturile scad sub 7 grade C. Ideal este sa inlocuiesti toate cele patru roti cu anvelope de iarna noi, de cea mai buna calitate, mai ales daca cele vechi sunt deja uzate. Daca vei schimba doar doua anvelope la masina, este posibil ca pornirea sa fie mai dificila, la fel si tractiunea. Anvelopele uzate nu au ce cauta mai ales pe axul din fata. Prin urmare, ar trebui sa schimbi cauciucurile la toate cele patru roti, pentru a conduce mai usor iarna si in siguranta.Alegerea anvelopelor se face in functie de masina si de drumul pe care se circula, dar si in functie de calitate, marca si pret. Exista anvelope care sunt omologate si autorizate pentru utilizarea pe timp de iarna, dar si anvelope originale, de marca, cum sunt cele de pe AnvelopeJanteAliaj.ro. in orice anotimp, dar mai ales iarna. Unii soferi cred ca iarna este indicata scaderea presiunii la roti, pentru ca astfel suprafata de contact dintre anvelopa si sol va creste si aderenta va fi mai buna. Totusi cand se procedeaza astfel apar si inconveniente si anume: viteza trebuie sa fie mentinuta sub 60 km/h, nu trebuie sa se circule pe distante lungi.Potrivit specialistilor de la Kleber,. Ei spun ca anvelopele trebuie umflate mai mult in timpul iernii. Astfel se compenseaza acest fenomen de scadere a presiunii si anvelopa va functiona normal.pentru ca doar asa poti circula in siguranta pe drumurile publice, prevenind anumite probleme ce pot sa apara. Este important ca sistemul de franare sa functioneze foarte bine, iar in sistemul de racire sa fie suficient antigel pentru a preveni inghetarea unor componente ale masinii cand temperaturile sunt foarte scazute. Pentru a nu avea alte probleme la masina, verifica si sistemul de suspensie, motorul, placutele de frana, uzura cauciucurilor.Pentru a conduce in siguranta iarna, este bine sa se tina cont de urmatoarele aspecte: