Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 20:31
FOTO Pexels.com

Piața auto din România trece printr-o transformare vizibilă. Deși interesul pentru mașini electrificate rămâne ridicat, cumpărătorii devin mai calculați, alegând cu precădere soluțiile hibride în defavoarea vehiculelor 100% electrice.

Un raport Autovit pentru perioada iunie–august 2025 arată că valoarea totală a mașinilor listate pe platformă a urcat la 185,8 milioane de euro, în creștere cu 3,5% față de vara trecută. Numărul anunțurilor a ajuns la peste 5.800, cu 7,6% mai multe decât în 2024. Vârful a fost în iunie, când ofertele au crescut cu aproape 27% față de aceeași lună a anului trecut, scrie Connect.

Hibridele, marii câștigători ai verii

În privința motorizărilor, hibridele plug-in au crescut cu 25%, ajungând la peste 2.600 de anunțuri și devenind segmentul dominant. Hibridele clasice au bifat o creștere ușoară, însă surpriza neplăcută vine din zona electricelor pure: doar 911 anunțuri, față de 1.099 anul trecut.

Pe partea de preferințe, Toyota rămâne lider, cu 1.200 de anunțuri și peste 732.000 de vizite, în timp ce BMW a raportat cea mai mare creștere procentuală (+27,9%). Renault și Kia au intrat pentru prima dată în top 10, iar Toyota Corolla s-a detașat ca model favorit, cu un salt de 51% al ofertelor.

Un alt semnal important: deși oferta este mai bogată, numărul vizualizărilor a scăzut cu 37,5%, ceea ce arată că românii analizează mai atent raportul preț–performanță și autonomia reală a mașinilor.

SUV-urile continuă să fie regii pieței, reprezentând peste 56% din ofertă și din vizualizări. Segmentul de preț cel mai activ rămâne cel între 10.000 și 25.000 de euro, unde s-au realizat 45% dintre tranzacțiile din vară.

