Cum alegem un kit handsfree auto

Trebuie sa fim in permanenta conectati cu traficul si sa ne concentram la condus, lasand alte activitate care ne pot distrage.O singura clipa sau secunda de neatentie poate provoca un accident, accident in care este pusa in pericol viata si siguranta mai multor persoane.Folosirea telefonului mobil in timpul condusului este una dintre principalele cauze a producerii accidentelor rutiere, imediat dupa depasirea limitelor de viteza si consumul de alcool.Legislatia din Romania, in momentul de fata, nu mai permite nici macar atingerea telefonului in timpul condusului. Daca sunteti vazute de catre Politie ca atingeti sau umblati pe telefon, amenzile sunt usturatoare.Cea mai buna solutie pentru evitarea folosirii telefonului mobil in timp ce conduceti (dar sunteti nevoit sa raspundeti la apeluri) este achizitionarea unui kit handsfree auto. Majoritatea masinilor moderne si noi sunt echipate din fabrica cu playere sau sisteme handsfree pentru preluarea/initierea apelurilor.Dupa cum bine stim, parcul auto din Romania este destul de imbatranit si mare parte din masinile care circula pe strazile noastre sunt destul de vechi. Majoritatea acelor masini nu dispun de un sistem handsfree si trebuie sa cumparati unul separat.Pentru persoanele care nu stiu, uneste format dintr-un fel de modulator care se conecteaza la bricheta masinii si un microfon. Principiul de functionare este simplu: conectati telefonul mobil prin bluetooth la acel "modulator" si puteti primi/initia apeluri la boxele autoturismului, folosind microfonul pe care-l primiti in pachet.Alegerea kit-ului potrivit nu este o actiune tocmai usoara. Exista sute de modele disponibile pe piata, cu specificatii si preturi foarte diferite. In primul vand, va recomand sa stabiliti un buget initial si sa cautati modele in acel interval de pret.Retineti faptul ca un produs ieftin sau scump nu determina de fiecare data calitatea. Este important sa va documentati inainte si sa testati pe cat posibil kit-ul inainte de achizitionare.Kit-ul pe care-l alegeti trebuie sa dispuna de majoritatea functiilor de care aveti nevoie si sa va satisfaca cerintele. Asadar, orientati-va catre un model care poate indeplini si functia media (puteti reda muzica prin intermediul "modulatorului), care are un microfon de calitate si care poate sa fie controlat prin comenzi vocale eventual.Pe langa functiile mentionate anterior, daca bugetul va permite, puteti cauta modele care va pot citi notificarile, modele care ofera ca accesoriu un pad pentru integrarea comenzilor pe volan, dispun de un display, pot sincroniza agenda telefonului instant si pot inregistra anumite convorbiri telefonice de care aveti nevoie.Retineti faptul ca pe langa alimentare, kit-ul handsfree se poate folosi pe principiul unui modulator (folosind radio-ul masinii), dar il puteti conecta si la mufa auxiliara daca aceasta este disponibila.Calitatea convorbirilor telefonice o sa fie net superioara daca optati pentru folosirea AUX-ului.In concluzie, pentru a alegeaveti nevoie de putina documentare in prealabil. Va recomand sa tineti cont de sfaturile pe care le-am oferit si sa alegeti un kit care sa va satisfaca majoritatea cerintelor.