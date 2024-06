Vanzarea Jaguar nu reprezinta o optiune pentru Ford

Ford Motor Co. a declarat ieri ca nu intentioneaza sa vanda subsidiara Jaguar Cars, producatorul britanic de automobile de lux, chiar daca inregistreaza pierderi. Compania Ford a mai anuntat ca se asteapta la profit pentru 2006, in urma afacerilor din Europa.Lewis Booth, seful Ford Europe si al Premier Automotive Group ( PAG ), a spus "nu, nu reprezinta o optiune", in momentul in care a fost intrebat despre vanzarea constructorului Jaguar. Booth a mai declarat ca vanzarile Jaguar s-au stabilizat in jurul valorii de 85.000 de unitati pe an. "Vom continua sa facem ceea ce am spus ca vom face pentru a imbunatati pretul final al automobilelor", a mai adaugat Booth.

Compania Ford a investit, in luna decembrie 2005, 1,2 miliarde de lire sterline in Jaguar, pentru a acoperi pierderile uriase, fiind a doua oara in ultimii doi ani cand este realizata o astfel de interventie din partea Ford. Constructorul Jaguar a fost cumparat in 1989 pentru suma de 1,6 miliarde de lire sterline, dar Ford s-a chinuit inca de atunci sa castige bani de pe urma companiei care face parte din PAG. Tot din PAG fac parte si Volvo, Land Rover si Aston Martin, de la care se asteapta profit pentru acest an.

Ford a pregatit pentru Europa o ofensiva bazata pe modele noi, insa are de luptat aici cu o concurenta puternica venita din partea constructorilor asiatici de automobile. Booth prevede o crestere puternica a vanzarilor in Rusia si in Turcia, dar este ingrijorat deoarece, pe cea mai puternica piata din Europa pentru Ford, Marea Britanie, exista, pentru moment, o scadere a cererii.

