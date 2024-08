Ford extinde colaborarea cu UEFA Champions League

UEFA Champions League este cel mai mare si mai important campionat de fotbal pentru cluburile europene. Ford a fost partenerul oficial al UEFA inca de la debutul acestui eveniment sportiv, in anul 1992.

In calitate de furnizor oficial de vehicule, compania va continua sa puna la dispozitie o flota de aproape 800 de vehicule pentru acest sezon pentru a facilita deplasarea sigura si rapida la meciuri a oficialilor si a VIP-urilor invitate.

John Fleming, presedinte si CEO al Ford Europa a adaugat: "Odata cu reinnoirea contractului nostru, in calitate de sponsori ai UEFA Champions League, ne consolidam pozitia de lideri in randul brandurilor auto implicate in fotbalul European la nivel de club. Toate sezoanele UEFA Champions League au oferit meciuri spectaculoase intre cluburile de top din Europa. Audientele TV reflecta acest lucru si ne asteptam ca acestea sa depaseasca recordurile anterior obtinute".

"Credem, de asemenea, ca UEFA a beneficiat si beneficiaza de asocierea numelui sau cu unul dintre cele mai de succes branduri europene, prin intermediul campaniilor "Destinatia fotbal", dedicate pentru a apropia fanii de joc. Vehiculele noastre ajuta la transportul jucatorilor, oficialilor si ai fanilor in mijlocul actiunii, in timp ce evenimentele noastre speciale, cum ar fi promotiile oferite prin reteua de dealeri Ford, sunt menite sa aduca actiunea in sufletul comunitatii".

"UEFA Champions League continua sa devina din ce in ce mai puternica si suntem siguri ca impreuna cu Ford putem extinde beneficiile relatiei noastre apropiate, oferind in acelasi timp si vehicule care vor ajuta la transpotul oficialitatilor si oaspetilor din intreaga Europa", a mentionat Lars-Christer Olsson, CEO al UEFA.

