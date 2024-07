Connex Vodafone a lansat 1 cent pe minut la cartele si abonamente

Operatorul de telefonie mobila Connex Vodafone a reactionat la oferta lansata de Cosmote prin introducerea optiunii cu 1 cent pe minut la cartela pre paid.Sub motto-ul "Vestile bune circula repede", Connex Vodafone ofera 1 cent/minut pentru convorbirile in retea (primele 20 de minute de convorbiri efectuate in retea intre orele 22:00 - 10:00 sunt taxate cu tariful special de 0.01$/minut, timp de 5 luni: prima, a treia, a cincea, a saptea si a noua de la activare), 1 cent /SMS in retea (primele 40 de SMS-uri/luna, trimise la orice ora, sunt taxate cu tariful special de 0.01$/SMS, timp de doua luni: prima si a treia luna de la activare) si 5 USD credit initial.

"De asemenea, ai posibilitatea de a cumpara extraoptiunea de 25 SMS, insa aceasta nu functioneaza in paralel cu cele 40 de SMS-uri din cadrul promotiei. De aceea, daca achizitionezi extraoptiunea de 25 SMS, vei beneficia in continuare de promotie doar dupa ce consumi cele 25 SMS incluse in extraoptiune. Valabilitatea minutelor si a mesajelor scrise este de 30 de zile de la data acordarii lor. Informatii despre numarul minutelor si al mesajelor scrise disponibile si perioada de valabilitate se obtin prin apel gratuit la 444", se arata pe site-ul www.vodafone.ro .

"Vei beneficia de aceasta oferta daca primul apel taxabil de pe cartela ta este efectuat in perioada 20 martie-7 mai 2006", subliniaza oficialii Connex Vodafone.

In cazul abonamentelor, se ofera 1 cent pe minut in retea - tarif valabil pentru 100 minute/luna, pentru apelurile efectuate in reteaua Connex Vodafone, intre 10 pm-10am. Dupa perioada promotionala de 5 luni, pentru a beneficia de tariful de 1 Cent/minut in retea intre 10 pm-10 am, taxa lunara este de 2 USD. De asemenea, oferta valabila pana la data de 7 mai 2006 mai include 50% reducere la abonament pentru 5 luni, 25 SMS/luna, in primele 4 luni si 15 MMS/luna in primele 2 luni.

Clientii pot cumpara si telefoane la pretul de 1 USD la alegerea unuia din abonamentele Vodafone Family 200, Vodafone Family 500, Connex 50, Connex 100, Connex 200, Connex 500, Connex 800. Tarifele de mai sus nu includ TVA.

