BMW ar vrea sa vanda 1,6 milioane de masini anual pana in 2010

Concernul german BMW a declarat ar vrea sa vanda 1,6 milioane de masini anual pana in 2010 si va atinge tinta de 1,4 milioane de automobile vandute in 2007, cu un an inainte de previziunile initiale.

CEO al companiei BMW, Helmut Panke, a afirmat, pregatindu-se pentru intalnirea anuala a actionarilor: "Ne vom atinge tinta de 1,4 milioane de automobile vandute anual, pe care o anuntam in 2002, in anul 2007, cu un an inante de previziunile pe care le-am facut atunci. De asemenea, pana in 2010, dorim sa atingem cifra de 1,6 milioane de unitati vandute. Celelalte unitati alke grupului ne vor ajuta de asemenea sa crestem veniturile".

In afara de brandul BMW, grupul german comercializeaza si automobilele Mini si limuzinele de lux Rolls-Royce.

In primul trimestru al acestui an, profitul concernului BMW, inainte de achitarea tuturor taxelor a fost de 1,18 miliarde de dolari, in crestere cu 12 la suta fata de aceeasi perioada a anului trecut, profit la care a contribuit o marire a cifrei vanzarilor cu 14 procente, pana la valoarea de 330.000 de unitati. Principalul motor al acestei cresteri a vanzarilor a fost noua serie 3.

