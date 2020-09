Poti sa folosesti trotinetele electrice iarna?

Iarna, poate sa fie destul de greu sa folosesti trotinete electrice iar atunci cand zapada s-a depus intr-un strat generos este imposibil. Insa, daca vrei totusi sa te bucuri de o plimbare pe timp de iarna cu trotinete electrice atunci poti sa o utilizezi in zilele in care temperaturile sunt mai blande si nu este polei pe jos.Utilizarea pe timp de iarna a oricarui tip de mijloc de transport alternativ presupune sa ai deja experienta si sa stapanesti bine trotineta electrica. Mai ales daca o folosesti pentru a te deplasa in trafic trebuie sa acorzi atentie maxima conditiilor de pe carosabil si a participantilor la trafic. O miscare gresita poate sa produca accidente nedorite.Cel mai important lucru este siguranta personala atunci cand folosesti trotinete electrice. In cazul in care doresti sa o folosesti si pe timp de iarna, cand temperaturile sunt mai blande si nu este zapada sau gheata pe jos, echipamentul de protectie este foarte important. Iarna pierzi foarte multa caldura prin extremitati asadar, poarta manusi si soseste calduroase, incaltaminte adecvata si caciula. In principiu, poti folosi si echipamentul pe care il porti de obicei la ski.Dar inca din start trebuie sa mentionam faptul ca o trotineta electrica nu este recomandata a fi utilizata iarna. Poti sa o folosesti si atunci cand este zapada insa o faci pe propria ta raspundere. Eventualele daune provocate trotinetei din cauza zapezii ar putea sa duca la pierderea garantiei. Producatorii recomanda ca trotinetele electrice sa fie utilizate la temperaturi peste zero grade, pe suprafete uscate pentru o aderenta buna.Daca totusi iti doresti sa te bucuri de acest mijloc de transport alternativ atunci asigura-te ca partile vulnerabile ale trotinetei sunt protejate si eviti toate zonele in care este zapada mare. Dupa fiecare utilizare ai grija ca trotineta sa fie curatata foarte bine si uscata iar inainte de folosirea trotinetei afara la temperaturi scazute este recomandat sa o pregatesti.Trebuie sa tii cont ca iarna nu vei putea circula cu aceeasi viteza deoarece trebuie sa acorzi atentie fiecarui amanunt din jurul tau. De asemenea, trebuie sa tii cont de faptul ca in timpul iernii conducatorii auto nu sunt obisnuiti cu alti participanti la trafic, drept urmare pot sa fie mai neatenti si, astfel sa apara accidente neplacute.Cu siguranta nu vei putea folosi trotineta electrica in conditii de vreme extrema deoarece poti sa te supui unor riscuri extrem de grave. Dupa cum spunea celebra vorba,, iarna nu-i ca vara", este mai bine sa folosesti trotinete electrice asa cum este recomandat de producator. Iarna te expui la foarte multe riscuri si poti strica trotineta.Acestea sunt foarte potrivite pentru a fi utilizate vara, chiar si toamna insa iarna este cu totul alta poveste. Cea mai buna solutie este sa astepti pana cand temperaturile sunt pozitive, sa porti echipament de protectie si sa respecti regulile de circulatie.