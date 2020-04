Mazda lanseaza primul model electric de serie: MX-30

e-Skyactiv/GT 33.490 euro

e-Skyactiv/GT Plus 34.090 euro

e-Skyactiv/Editie Lansare/Luxury Vintage 33.990 euro

e-Skyactiv/Editie Lansare/Luxury Modern 33.990 euro

Mazda a anuntat toate variantele de echipare pentru MX-30 si pachetele ce pot fi adaugate, doritorii avand la dispozitie un nivel ridicat de personalizare.Pe langa atributul cheie, de a oferi soferului aceleasi senzatii ca intr-o masina cu motor cu ardere interna, Mazda MX-30 etaleaza o versiune specifica a limbajului de design Kodo si cele mai noi tehnologii de confort si siguranta.SUV-ul de oras Mazda MX-30 poate fi comandat in Romania in trei variante de echipare: GT, GT Plus si in editia speciala de lansare.Aditional, cei care doresc si mai mult confort si dotari superioare, pot opta pentru pachetele de personalizare Luxury Vintage, Luxury Modern, Premium si pot adauga trapa.Indiferent de nivelul de echipare, Mazda MX-30 reprezinta un etalon in materie de calitatea asamblarii si design auto interior, incadrandu-se perfect in noua generatie de modele Mazda.Inca din echiparea standard, al carei pret de pornire este 33.490 de euro (TVA inclus), noua Mazda MX-30 ofera numeroase dotari din categoria premium: jante de aliaj de 18", faruri si stopuri cu LED, display color central de 8,8" cu sistemul MZD Connect, proiectie laser pe parbriz, indicatoare de bord digitale pe ecran de 7", centru de comanda HMI, volan imbracat in piele, climatizare automata, geamuri electrice, conectivitate Bluetooth, Apple Carplay si Android Auto, receptie radio digitala (DAB), sistem audio cu 8 difuzoare, sistem de navigatie, senzori de parcare fata/spate si camera video pentru marsarier, senzori de ploaie si lumina si sistem de monitorizare a presiunii din pneuri.In ceea ce priveste sistemele de siguranta activa cel mai nou model Mazda integreaza un set cuprinzatori dintre cele mai noi tehnologii ale producatorului, cum ar fi e-GVC Plus, asistenta la plecarea din panta, pilotul automat adaptiv si asistentul inteligent de accelerare, sistemul de alerta a soferului, asistentul inteligent de franare cu functia de detectare a pietonilor, sistemul de monitorizare a unghiului mort, sistemul de avertizare la depasirea benzii de rulare, sistemul de recunoastere a semnelor de circulatie, sistemul de asistenta pentru mentinerea benzii de rulare, sistemul de control automat al fazei lungi precum si sistemul E-Call pentru urgente si alarma de efractie.Editia speciala de lansare le va oferi doritorilor un plus de confort si de eleganta integrand dotari din pachetele Luxury: jante de aliaj de 18" in nuanta argintiu aprins, vopsea Ceramic metalizat, faruri LED adaptive cu spalator, oglinzi electrice si rabatabile automat, scaun sofer electric si scaune fata incalzite, geamuri spate fumurii, ornamente de pluta pe portiere si un set specific de ornamente pentru interior si exterior si oglinda interioara electrocroma fara rama.Totodata, editia de lansare Mazda MX-30 este dotata standard, in functie de preferintele posesorului, cu tapiterie Luxury Modern sau Luxury Vintage.Interiorul Luxury Modern combina pielea sintetica alba cu un amestec de tesaturi de mai multe culori si pluta pentru un sentiment de prospetime si noutate, in timp ce varianta Luxury Vintage reprezinta un mix intre pielea sintetica de culoare inchisa cu o tesatura de culoarea denimului si pluta, de asemenea intr-o nuanta inchisa, pentru o senzatie de caldura si confort.Pentru a atinge nivelul maxim de confort pe care il poate oferi noul MX-30, pachetul Premium adauga sistemul BOSE cu 12 difuzoare si un nou set de sisteme de siguranta activa: sistemul de monitorizare 360 grade, sistemul de alerta sofer cu camera, functia suport croaziera si trafic, sistemul de avertizare la deplasarea in marsarier si asistentul inteligent de franare pentru spate.Mazda MX-30, ale carei dimensiuni sunt foarte similare cu ale Mazda CX-30, include in premiera platforma de rulare e-Skyactiv de la Mazda care prezinta o baterie cu o capacitate de 35,5 kWh. Motorul electric alimentat de aceasta poate produce 143 CP si un cuplu maxim de 265 Nm.Astfel, modelul poate ajunge de la 0 la 100 de km/h in 9,7 s, viteza maxima fiind de 140 km/h. Autonomia maxima conform standardului WLTP este de 200 km, ceea ce poate asigura necesarul de energie pentru mai multe zile, studiile aratand ca un sofer european parcurge in medie aproximativ 50 km/zi.Modelul este oferit cu o garantie de 3 ani in limita a 100.000 de km, in timp ce bateria va beneficia de 8 ani in limita a 160.000 de km.Mazda MX-30 poate fi comandata deja la toti dealerii Mazda din Romania, primele unitati urmand sa fie livrate in a doua jumatate a anului.SUV-ul electric poate fi comandat si prin programul Rabla, fiind eligibil si pentru Ecotichet.