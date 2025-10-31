Tot ce trebuie să știi dacă vrei să-ți cumperi o mașină second-hand. Sfaturile lui Titi Aur: „Trebuie să fii uns cu alifiile vieții un pic”

Achiziționarea de mașini second-hand poate presupune riscuri majore. Titi Aur a oferit pentru Ziare.com câteva sfaturi punctuale pentru a evita situațiile nedorite.

Modesta putere de cumpărare a românilor a făcut ca țara noastră să fie un mare importator de mașini vechi din state europene precum Germania, în special de la aderarea la UE. Posibilitățile materiale destul de limitate ale românilor, cu atât mai mult pe fondul măsurilor de austeritate impuse de Guvernul Bolojan (PSD+PNL+USR+UDMR), au făcut ca achizițiile de autoturisme second-hand să crească.

În 2023, 316.000 de înmatriculări „SH” au fost raportate oficial. În 2024, 328.000, iar pentru anul 2025 se estimează în jur de 350.000 de unități.

Automat, prin orientarea către „SH”, cumpărătorii își măresc riscul. A da banii pe o mașină la mâna a doua poate fi o acțiune ce se poate dovedi greșită, avertizează pentru Ziare.com Titi Aur, multiplu campion național la raliuri și expert în conducere defensivă.

Titi Aur: „Oricum ai face, mașina nouă e mai bună decât mașina veche”

În opinia lui Titi Aur, cea mai inspirată soluție rămâne mereu mașina nouă.

„S-au schimbat vremurile. Ușor, ușor, ajungem și noi în direcția americană: ‘dacă nu ai mașină personală, ai murit’, nu ai cu ce să te deplasezi. Mă voi folosi de un răspuns dat de președintele Federației Române de Automobilism, acum mai mulți ani, Max Mosley. Când a fost întrebat la o conferință ‘care mașină e cea mai bună?’, el a răspuns ‘mașina nouă’. Oricum ai face, mașina nouă e mai bună decât mașina veche”, a precizat Titi Aur.

Decât o rablă la 10.000 de euro, cu siglă „premium”, mai bine un autoturism gata scos din fabrică de la un producător mai accesibil, avertizează expertul în automobilism.

„Dacă îți trebuie mașină, trebuie să ai două lucruri în minte. Primul aspect, să-mi iau o mașină nouă, să încerc asta pe cât de mult posibil - mai bine iau o mașină nouă de 10.000 de euro, cu banul jos sau în rate, decât una veche, de pe la nu știu ce ‘șmecher’ care o cosmetizează, care-i dă kilometrajul înapoi, o mașină cu multe hibe, care poate costa 10.000 de euro, dar care nouă e 40.000 - 50.000 de euro, și a cărei întreținere mă va costa foarte mult. Orice mică daună, orice consumabilă, de la plăcuțe de frână, de la capete de bară… Dacă valoarea ei a scăzut de la 50.000 de euro la 10.000 de euro, trebuie să mă aștept la defecțiuni.

Totuși, e o mașină veche, chiar dacă e spălată, parfumată și kilometrajul e dat înapoi, cu 250.000-300.000 de kilometri reali. Bineînțeles, românul vrea mașină cu kilometraj de 100.000, iar ‘șmecherii’ îl dau înapoi. Foarte mulți clienți acceptă să-și ia o mașină cu kilometrajul dat înapoi, ca să fie ‘liniștiți’ și ca să vadă vecinul și colegul de serviciu că mașina lui are 100.000 de kilometri, când, de fapt, are 300.000. Atunci trebuie să te gândești că mai bine dai 10.000 de euro pe o mașină nouă pe care chiar dacă o cumperi în rate, presupune o întreținere mult mai accesibilă. Asta e prima soluție”, a explicat cunoscutul pilot.

Titi Aur: „Mașinile second-hand pot fi cumpărate în stare bună doar de către specialiști”

Cea de-a doua opțiune este achiziția unei mașini vechi. În acest caz, pentru a nu-și lua „țeapă”, cumpărătorul trebuie ori să fie ori pregătit cu noțiuni tehnice, ori să apeleze la specialiști în domeniu.

„Dacă, totuși, ajungi să-ți iei o mașină second-hand, trebuie să te bazezi pe cunoștințele tale în primul rând sau pe cunoștințele unui foarte bun prieten, în sensul că nu te minte, nu te păcălește. Mașinile second-hand pot fi cumpărate în stare bună doar de către specialiști. Dacă au intrat pe mâna șmecherilor, o mașină de rang ‘second’ automat are kilometrajul dat înapoi, covorașe noi, cauciucuri noi, ca să nu se vadă că mașina e uzată, se mai schimbă diverse, iar apoi se vinde mașina ca și cum ar fi mai nouă și, bineînțeles, e mult mai scumpă”, avertizează pilotul.

La ce trebuie să fii atent atunci când cumperi o mașină „SH”

Există câteva elemente esențiale la care clienții trebuie să fie atenți, atunci când vor să cumpere o mașină uzată.

„Dacă poți să o iei de la prima mână, sunt și variante ‘second’, dar nu le iei la prețuri impresionant de mici! O mașină de 50.000 de euro la 10.000 de euro, ci la 30.000 de euro și poate are, într-adevăr, 80.000-100.000 de kilometri. Dar trebuie să fii sigur că e așa. În rest, la ce trebuie să te uiți la o mașină sunt diverse chestiuni tehnice. Intrăm în lucruri de specialiști, cum tragi butonul de la motor, să vezi dacă face gaze, cum ridici mașina pe un elevator și tragi de una sau alta.

Atenție, o mașină care are doar doi ani și 50.000 de kilometri și a fost folosită incorect numai pe drum de macadam, la munte, de un om care nu înțelege nimic din mecanică poate fi mai consumată mai mult decât una de zece ani, cu 300.000 de kilometri”, a menționat pilotul Titi Aur.

Verificarea mașinii la un service, o soluție alternativă, dar cu anumite capcane. Titi Aur: „Specialiști mai pricepuți și nepricepuți, mai bine și mai puțin bine intenționați”

O soluție pentru cei care vor să cumpere mașini la mâna a doua poate fi expertiza unui service. Însă și aici pot exista anumite capcane. Totuși, Titi Aur oferă câteva ponturi pentru cei care doresc să colaboreze cu un service autorizat.

„La service-uri sunt unii specialiști mai pricepuți, alții mai nepricepuți. Unii sunt mai bine intenționați, alții mai puțin bine intenționați. Unii sunt mai miștocari… E un pic de psihologie, de simț al vieții și, mai ales, de simț tehnic. Poți fi păcălit. Pentru multă lume, achiziția unei mașini presupune un mare efort financiar. Chiar și acei 10.000 de euro. Iar apelarea la un specialist poate fi mai ieftină decât neapelarea la unul. Asta e valabil în orice domeniu”, a avertizat Titi Aur.

Ce trebuie să ceri de la service atunci când vrei să cumperi o mașină la mâna a doua

Și la service, potențialul cumpărător trebuie să știe ce să ceară.

„Iar dacă apelați la un service, ar trebui să ceri informații generale despre mașină. În primul rând, motorul - ce face, cum se comportă, specialistul îi știe și după zgomot, îi scoate și bușonul la ulei, lasă motorul pornit, vede dacă scoate sau nu gaze. De asemenea, transmisia - dacă e cutie manuală sau automată, un cunoscător își dă seama cum schimbă, dacă e cu sincroane, dacă agață sau nu, dacă e sau nu uzată; la o mașină nouă, cu schimbător clasic, cu sincroane, mașina parcă intră singură în viteză, e o plăcere, iar când e uzată foarte tare, chiar zgârie, aspect cunoscut de un profesionist” sfătuiește expertul în conducere defensivă”, a mai transmis expertul auto.

Problemă des întâlnită la cumpărătorul de mașini „SH”. Titi Aur: „Devine extrem de subiectiv”

Subiectivismul și compromisurile reprezintă, de multe ori, un obstacol în calea cumpărătorilor care vor neapărat să-și cumpere mașina mult dorită, la „super preț”.

„Un cumpărător mai are o problemă: de obicei, nu se duce la o mașină pe care nu o agreează. El se duce la o mașină care-i place. Devine extrem de subiectiv atunci când constată anumite probleme la mașina respectivă, dar trece peste ele, spune că ‘nu contează atât de mult’.

Un specialist corect nu e subiectiv, pentru că se gândește la partea mecanică: schimbătorul, cum frazează, pune o frână și lasă volanul liber într-o zonă sigură, să vadă dacă mașina trage într-o parte, dacă scârțâie sau nu, dacă frâna e sau nu eficientă. Pe urmă se uită la cât de uzate sunt plăcuțele, dar și discurile, pentru că și acolo îți dai seama în funcție de kilometri, cum a fost condusă mașina. Contează foarte mult cum a fost întreținută, exploatată o mașină. Nu toate mașinile care au, să spunem, 50.000 de kilometri reali, că sunt toate la fel de uzate. O mașină poate fi într-o stare proastă, alta poate fi într-o stare impecabilă, în funcție de cum a fost întreținută și exploatată”, a mai punctat expertul.

Dealerii auto, variante mai sigure decât samsarii. Avertismentul lui Titi Aur: „Unii dealeri sunt mai de încredere, alții de mai puțină”

A cumpăra o mașină second-hand de la un dealer auto poate fi o soluție cu un risc de eșec mult mai mic. Totodată, prețurile sunt mai mari decât la samsari ori de la diverse persoane fizice.

„Dealerul auto, care-ți dă mașina cu o garanție, o mașină verificată, pun prețul un pic mai mare decât mașina aia pe care o iei din târg sau din Germania, tocmai pentru că el îți garantează niște lucruri, pentru că a schimbat la acea mașină niște lucruri înainte. Unii dealeri sunt mai de încredere, alții de mai puțină încredere. Unii te păcălesc în sensul că o cosmetizează și nu-ți dau neapărat o garanție tehnică. Alții îți dau garanția tehnică și sunt foarte serioși. De asta e bine să iei informații înainte, verifici opiniile celor care au lucrat cu ei și apoi iei o decizie.

Mai sunt dealeri sau chiar reprezentanțe care vând mașini care au fost fie de prezentare, fie de teste, fie ale șefilor etc. E un pic mai ieftină, dar un importator direct nu prea te păcălește, pentru că și-a făcut treaba cu mașina și ți-o vinde cu 2.000 - 3.000 - 5.000 - 10.000 de kilometri sau dacă a fost a șefului, cu 20.000 - 25.000 de kilometri, dar ți-o aduce într-o stare foarte bună, pentru că nu are nevoie de reclamă proastă și nu din asta câștigă el. Și-a făcut treaba cu mașina respectivă și ți-o vinde cu 10-15% mai ieftin, apoi își vede de treabă în continuare. Sunt opțiuni și opțiuni”, a precizat analistul.

Concluzia lui Titi Aur: „Trebuie să fii un pic uns cu alifiile vieții, un pic psiholog și să înțelegi un pic tehnic”

Și, totuși, indiferent de comerciant, clientul trebuie să aibă noțiuni tehnice și o oarecare experiență de viață pentru a nu fi păcălit.

„Părerea mea este că, atunci când îți cumperi o mașină de ocazie, trebuie să fii un cunoscător al vieții, în general: un pic uns cu alifiile vieții, un pic psiholog, să înțelegi un pic tehnic. Dacă spui că mașina trebuie să fie neapărat ‘roșie’, du-te la o sursă sigură, ia-ți o mașină nouă! Altfel, un astfel de model de cumpărător, care e foarte OK, dacă vrea mașină second-hand va lua aproape 100% țeapă. Vânzătorul te simte, cu asta se ocupă. Mașina lucește, dar apoi îți cad roțile. Dacă nu ești cunoscător, apelează la unul. Dacă tu ești cunoscător, e în regulă. Dar oricum, e riscant.

Pentru un om normal, eu recomand ca, în funcție de banii pe care-i are, să se îndrepte către mașina nouă sau către cea cât mai nouă”, a concluzionat Titi Aur, pentru Ziare.com.

