Magazinele de piese auto raman active in online - ce a schimbat pandemia

O confuzie a existat si in privinta service-urilor, respectiv a unitatilor unde sunt comercializate piese auto si accesorii. Ordonantele militare au reglementat si acest aspect, astfel ca cea cu numarul 8 a mentinonat clar ca este permisa circulatia pentru achizitii auto, piese de schimb si servicii de reparatii auto.In plus, alternativa o reprezinta centrele de vanzare cu astfel de produse ce dispun de magazin online. Si mai avantajos este a gasi un loc in care pot fi realizate servicii cumulate, asa cum se intampla la centrul de dezmembrari Wolcar - pot fi gasite piesele dorite, iar la service-ul Wolcar vor fi si realizate inlocuirile necesare.Pare o obisnuinta achizitia online de articole vestimentare, alimente si multe alte produse, dar mai putin de piese auto. Aici intervin si cunostintele cumparatorului, cat de bine se pricepe acesta la elementele auto necesare pe care sa le comande pentru a fi 100% compatibile, de calitate si potrivite in unele cazuri chiar si estetic. Intervine pentru unii nevoia de interactiune cu un consilier.Activitatea magazinelor online cu piese auto a devenit insa una de baza, daca nu chiar singura pe care unii se pot baza. Nu mai tine cont de locatie, preturile nu sunt in dezavantaj, iar ceea ce poate fi cumparat inseamna un stoc generos.Coletul ajunge la destinatie in timp util si fara probleme. Mai ales in acest context de pandemie, este chiar varianta cea mai sigura care ne limiteaza iesirile si ajuta la a mentine masurile de siguranta, de distantare sociala.La Wolcar spre exemplu, lucrurile merg ca pe roate. Vorbim despre un centru de dezmembrari cu locatie fixa in Craiova, judetul Dolj. Pune insa la dispozitie pentru publicul larg o gama larga de produse, piese auto, elemente si accesorii.Pentru detinatorii de Audi, Ford, Skoda, Seat si multe alte marci auto de aici pot fi cumparate piese auto second hand: elemente de caroserie, climatizare, electrice, motoare, elemente de transmisie sau interior.Pentru a exclude nepotrivirea, riscul ca piesa sa nu fie 100% utila, functionala, cei de la Wolcar asigura anumite conditii. Astfel, o comanda facuta de client online va presupune verificare pe bancul de lucru a piesei.Totodata, vine la pachet cu garantia de 3 luni. Comanda poate fi facuta cu livrare la domiciliu sau ridicare personala de la sediul lor. Centrul de dezmembrari in cauza are o activitate complexa, dispune si de service, astfel ca cei interesati isi pot rezolva toata problema in acelasi loc.Cei care activeaza in mediul online dau dovada de transparenta si ofera consiliere, chiar si suport telefonic la preluarea de comenzi. Asadar, pandemia a impus acum mai mult ca oricand necesitatea de a miza pe online si se pare ca in viitor aceasta preferinta se va mentine.