5 lucruri pe care orice mecanic auto ar trebui sa le verifice la masinile care trec prin service-ul lui

Tocmai de aceea, rolul mecanicului auto devine din ce in ce mai important, iar diagnosticul acestuia nu trebuie sa se limiteze doar la problemele semnalate de client atunci cand acest aduce masina in service.In schimb, mecanicul trebuie sa aiba un rol proactiv, sa identifice din timp micile defectiuni ce se pot transforma in avarii majore si sa i le semnaleze clientului pentru ca acestea sa poata fi adresate si reparate.Iata 5 dintre cele mai importante lucruri pe care orice mecanic auto trebuie sa le verifice la masinile care trec poarta service-ului sau:In contextul schimbarilor climatice tot mai accentuate din intreaga lume, temperaturile ajung din ce in ce mai des la extreme, uneori punand chiar in pericol siguranta oamenilor.De aceea, buna functionare a sistemului de climatizare nu mai este nicidecum o chestiune de confort, ci una de maxima necesitate.Astfel, mecanicul ar trebui sa se asigure ca acesta functioneaza in parametri optimi si sa intervina, acolo unde este nevoie.Testarea instalatiei de climatizare este cea mai buna metoda pentru a verifica daca nu exista lipsuri sau scapari ce pot duce la defectarea sau functionarea necorespunzatoare a acesteia.In acest sens, este foarte importanta utilizarea unui aparat incarcat freon performant, capabil sa faca o revizie completa a sistemului de climatizare in mod automat, precum si sa emita diagnostice utile pentru remedierea eficienta a defectiunilor.In interesul mecanicilor este sa fie pregatiti cu aparat freon auto ca sa prinda sezonul de primavara, atunci cand toti sunt in cautarea serviceurilor pentru remediarea problemelor la clima auto.Sistemul de transmisie joaca un rol foarte important in buna functionare a vehiculului, motiv pentru care verificarea sa ar trebui facuta periodic.Cu toate acestea, nu toti soferii ii acorda importanta pe care o merita.In plus, defectiunile minore pot fi mai greu de depistat pentru un sofer incepator, insa un mecanic profesionist le va depista cu usurinta si le poate remedia inainte ca acestea sa devina o problema mai mare si mai costisitoare.Cu siguranta, asta va castiga satisfactia si loialitatea clientului care va economisi astfel multi bani, evitand reparatii mai costisitoare pe viitor.Buna functionare a sistemului electric este imperios necesara pe drumurile aglomerate ale Romaniei.Semnalizarea, farurile, bordul masinii si pornirea motorului depind in totalitate de acest sistem.Mai mult, chiar si functionarea vehiculului insusi poate fi afectata in timpul mersului de un sistem electric deficitar, motiv pentru care verificarea acestuia trebui sa faca parte din rutina mecanicului.Siguranta clientilor trebuie sa fie o prioritate absoluta pentru orice mecanic auto, iar sistemul de franare al automobilului joaca un rol esential in acest aspect.In consecinta, depistarea oricaror probleme sau deficiente la sistemul de franare al masinii ar trebui semnalata imediat clientilor, iar rezolvarea acestora nu ar trebui sa se lase asteptata.Mai mult decat atat, sistemul de franare ar trebui inspectat si verificat periodic, iar buna sa functionare ar trebui, de asemenea, testata, acesta fiind singurul mod prin care poate fi declarat sigur.Inspectarea anvelopelor este o actiune importanta, necesara pentru a putea conduce un automobil in conditii de siguranta.Fie ca este vorba de nivelul de presiune, micile dezechilibre cauzate de franare sau de conditiile de drum, precum si nivelul de uzura, anvelopele unui vehicul trebuie verificate periodic pentru a asigura securitatea conducatorului auto.Din fericire, un mecanic profesionist va depista toate aceste probleme din timp, actionand rapid asupra rezolvarii lor inainte ca acestea sa se agraveze.