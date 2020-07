Iti poti schimba VIN-ul?

Exista cateva motive pentru care cineva ar putea dori sa isi schimbe VIN-ul vehiculului.Acestea includ, dar nu se limiteaza la:* Ascunderea istoricului accidentelor unui vehicul* Incercarea de a schimba istoricul producatorului unui vehicul* Incercarea de a obtine o masina acoperita in scopuri de asigurare* Incercarea de a actualiza schimbarile de dupa vanzare ale unui vehiculProbabil perspectiva ar putea fi ca, din moment ce au reparat vehiculul, acesta nu ar mai trebui sa fie clasificat drept "reparat si salvat". Sau ca, din moment ce unele piese au fost schimbate, este la fel ca in cazul in care a fost fabricat intr-o alta unitate. Poate ati fost intr-un accident si v-ati spus companiei de asigurari ca conduceti un vehicul diferit pentru a obtine o rata mai ieftina, iar acum trebuie sa se potriveasca toate lucrurile astea.Sau poate tocmai ati schimbat motorul si doriti ca VIN sa arate ce este de fapt in masina. Din pacate, VIN-ul vehiculului nu poate fi schimbat sau modificat in vreun fel. Cel cu care a iesit de pe linia de asamblare este acelasi pe care il va avea atunci cand se indreapta catre depoul de rable.VIN-urile au fost create astfel incat sa puteti afla orice trebuie sa stiti despre o masina doar prin numarul sau de identificare. Si din moment ce s-ar putea sa fi modificat unele dintre aceste specificatii, s-ar putea sa credeti ca ar fi bine sa schimbati VIN. Problema este ca VIN face mai mult decat sa va spuna despre caracteristicile vehiculului.In plus fata de specificatiile vehiculului, VIN este utilizat pentru a urmari istoricul unei masini. De la detaliile complete de intretinere pana la rapoartele de accidente, VIN este folosit pentru a urmari totul. Conform site-ului de decodificare VIN carVertical.com/ro/ , din motivele mentionate mai sus, exista legi care sa protejeze VIN-urile. Mai mult, companiile de asigurare folosesc VIN pentru a identifica vehiculul pe care l-ati asigurat.De fapt, nu numai ca nu puteti schimba o VIN, dar nu il puteti ascunde si nu puteti sa incercati sa il eliminati. In conformitate cu Codul vehiculului sectiunea 10750 VC, este de fapt considerat delict cand oricine "deterioreaza, distruge sau modifica in mod intentionat numarul motorului, alt numar distinctiv sau marca de identificare a unui vehicul...".Este vorba despre incredere, reaminteste bestvindecoder.com si de faptul ca un VIN neschimbat care va poate oferi istoria completa a unui vehicul consolideaza aceasta incredere.VIN-ul unei masini este ca si Numarul De Securitate Sociala (sau numarul de buletin in Romania). Si la fel ca Numarul De Securitate Sociala al cuiva, odata ce a fost afectat, a fost afectat. Dar este cea mai buna optiune.Cand cautati un VIN, puteti fi sigur ca primiti intregul istoric al masinii si nimeni nu l-a schimbat pentru a va impiedica sa gasiti ceva. Ofera tuturor putina liniste sufleteasca atunci cand merg sa cumpere o masina, stiind ca pot obtine un istoric exact si ca nimic nu este modificat.