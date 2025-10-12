Chinezii de la BYD au oficial cea mai rapidă mașină din lume. Au întrecut Bugatti Chiron. Care este viteza incredibilă la care a ajuns

Luni, 22 Septembrie 2025, ora 14:45
256 citiri
Chinezii de la BYD au oficial cea mai rapidă mașină din lume. Au întrecut Bugatti Chiron. Care este viteza incredibilă la care a ajuns
BYD a dezvoltat cea mai rapidă mașină electrică din lume. FOTO: byd.com

Noua hipermașină electrică YangWang U9 Extreme a celor de la BYD a ajuns la o viteză record de 498 km/h.

YangWang U9 Extreme a doborât recordul deținut până acum de Bugatti pentru cea mai rapidă mașină de serie din lume.

În cadrul unui eveniment transmis online din Germania, de la pista de încercări Automotive Testing Papenburg, noua hipermașină electrică a chinezilor de la BYD a atins o viteză maximă de 496,22 km/h.

Recordul anterior, de 490,47 km/h, era stabilit în 2019 de Bugatti Chiron Super Sport 300+.

YangWang U9 Extreme are la bază patru motoare care îi oferă o putere de aproape 3.000 de cai putere și rulează pe una din primele platforme de 1.200V din lume, care sunt mai performante și mai eficiente.

Hipermașina celor de la BYD va fi produsă în 30 de exemplare, dar compania încă nu a anunțat prețul de vânzare.

...citeste mai departe despre "Chinezii de la BYD au oficial cea mai rapidă mașină din lume. Au întrecut Bugatti Chiron. Care este viteza incredibilă la care a ajuns" pe Ziare.com

Ferrari intră în era electrică: tehnologie Apple, ADN Ferrari, putere de 1.000 CP. Mașina va avea inclusiv un sunet de supercar
Ferrari intră în era electrică: tehnologie Apple, ADN Ferrari, putere de 1.000 CP. Mașina va avea inclusiv un sunet de supercar
După ani de zvonuri și promisiuni, Ferrari intră oficial în era electrică. În 2026, brandul din Maranello va lansa prima sa mașină electrică: Ferrari Elettrica, un model care promite să...
Tesla lansează versiunile „Standard” pentru Model 3 și Model Y. Mai puține dotări, prețuri paradoxal mai mari
Tesla lansează versiunile „Standard” pentru Model 3 și Model Y. Mai puține dotări, prețuri paradoxal mai mari
Tesla a prezentat în Statele Unite noile variante „Standard” pentru Model 3 și Model Y, descrise oficial drept opțiuni mai accesibile. În practică însă, realitatea este alta: eliminarea...
#auto, #BYD Auto, #supercar, #masini electrice, #industrie auto China, #record viteza , #Stiri Auto

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Putin primește o grea lovitură de la cel mai bun prieten președinte: Proiectul Rusiei de miliarde e în fundătură
  2. Suma imensă pe care o primește fiecare parlamentar din România, lună de lună. Salariu, bani pentru angajați, chirie, transport și diurnă
  3. O țară NATO, ultimul bastion uriaș al Rusiei, e gata să-i dea lovitura lui Putin: SUA o împing să se rupă de Moscova
  4. O superputere reînvie un obicei folosit de triburi, acum 8.000 de ani. Vinde mașini fără bani
  5. Cum a încercat fiul președintelui Biden să pună mâna pe terenul din jurul Ambasadei SUA de la București. Investigație New York Times
  6. Licitație încinsă pentru un tractor Universal U650, vechi de 18 ani. 13 fermieri s-au întrecut în oferte și au urcat prețul la o valoare neașteptată
  7. Dacia lansează astăzi Hipster Concept, pregătită să devină mașina populară a viitorului VIDEO
  8. O șoferiță a schimbat bateria mașinii de 3 ori într-un an. Mecanicul a descoperit ce s-a întâmplat: „M-a făcut să râd isteric” VIDEO
  9. România ocupă un loc surpinzător în topul producătorilor de autoturisme din UE. A depășit mai multe țări importante
  10. Ce anvelope de iarnă sunt permise în România și când suntem obligați să le montăm