Vanzarile auto in Europa au scazut cu 51,8% in martie, din cauza pandemiei

Datele statistice sunt valabile pentru cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, plus Marea Britanie si tarile din Asociatia Europeana a Liberului Schimb (EFTA), respectiv Islanda, Liechtenstein, Norvegia si Elvetia.Luna trecuta, au fost livrate in Europa aproximativ 853.077 vehicule, fata de 1,77 milioane de unitati in perioada similara din 2019. Romania a raportat un declin al vanzarilor de 32,2%.Marile piete auto europene au inregistrat scaderi semnificative in martie, de la minus 85,4% in Italia, la minus 72,2% in Franta, minus 69,3% in Spania si minus 37,3% in Germania.Inmatricularile de autoturisme noi in Europa au scazut in primele trei luni din acest an cu 26,3%, fiind livrate aproximativ 3,05 milioane de vehicule, fata de 4,14 milioane de unitati in perioada similara din 2019. Romania a raportat un declin al vanzarilor de 21,9%.Marile piete auto europene au inregistrat scaderi in perioada ianuarie-martie 2020, de la minus 35,5% in Italia, la minus 34,1% in Franta, minus 31% in Spania si minus 20,3% in Germania.