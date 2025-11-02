PSA Peugeot Citroen a anuntat miercuri o reducere a marjei operationale in 2006

Miercuri, 07 Februarie 2007, ora 12:42
877 citiri

Grupul PSA Peugeot Citroen a anuntat miercuri o reducere substantiala a marjei operationale in 2006 pana la 2,0%, cu mult sub nivelul inregistrat cu un an inainte, de 3,4%, insa scaderea a fost mai mica decat estimarile analistilor, relateaza Reuters.

Marja operationala (media veniturilor operationale impartite la vanzarile nete) a diviziei de automobile Peugeot Citroen a scazut la 0,6%, fata de nivelul de 2,0% inregistrat in 2005.

Peugeot Citroen, al doilea producator european de automobile dupa grupul german Volkswagen, a anuntat ca vanzarile au crescut in al patrulea trimestru al 2006, dupa ce au inregistrat scaderi in al doilea si al treilea trimestru.

Peugeot Citroen a declarat ca anul 2007 va fi un an dificil dar noile modele vor duce la majorarea vanzarilor in Europa. &quot;In 2007 se estimeaza ca piata europeana va ramane stabila, fiind caracterizata de concurenta acerba&quot;, a precizat compania intr-un comunicat.

Vanzarile grupului PSA pentru anul 2006 au crescut cu 0,6% pana la 56,594 miliarde euro, iar castigurile grupului inainte de plata dobanzilor si impozitelor au atins 1,119 miliarde euro. Profitul net a scazut pana la 176 milioane de euro, de la valoarea precedenta de 1.029 miliarde euro.

Comunicatul grupului precizeaza ca rezultatele marcilor Peugeot si Citroen au fost &quot;grav afectate&quot; de modificarile nefavorabile in ceea ce priveste productia, influentele geografice, costurile de aplicare a reglementarilor Euro IV si majorarea preturilor la materia prima.

Grupul l-a numit marti, in mod formal, pe Christian Streiff in pozitia de director executiv, care va fi asistat de alte patru persoane, si, astfel, formeaza un consiliu de administratie extins.


Bloombiz
(Sursa: NewsIn)

Noile reguli de repartizare a consumului de energie termică în imobile. Algoritmul propus de ANRE
Noile reguli de repartizare a consumului de energie termică în imobile. Algoritmul propus de ANRE
Activitatea de repartizare a consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu se va realiza de către prestatori avizaţi de Autoritatea Naţională de...
Lukoil nu a trimis nicio notificare referitor la o potențială tranzacție a activelor din România. Consiliul Concurenței: "Zvonul ăsta este de cel puțin doi ani"
Lukoil nu a trimis nicio notificare referitor la o potențială tranzacție a activelor din România. Consiliul Concurenței: "Zvonul ăsta este de cel puțin doi ani"
Consiliul Concurenței nu a primit de la Lukoil nicio notificare cu privire la o potențială tranzacție care să vizeze activele din România, a declarat sâmbătă, 1 noiembrie, președintele...

Curs valutar

1 EUR = 5.0851 RON

-0.0005

1 USD = 4.3947 RON

0.0147
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Tot ce trebuie să știi dacă vrei să-ți cumperi o mașină second-hand. Sfaturile lui Titi Aur: „Trebuie să fii uns cu alifiile vieții un pic”
  2. Șoferul unei Dacii Sandero a fost prins de radar cu o viteză incredibilă. A depășit chiar viteza maximă declarată de constructor pentru acest model
  3. Industria auto din UE e la „câteva zile distanță” de un blocaj, ca urmare a unei decizii a Chinei. Beijingul vrea să sancționeze astfel un guvern din Europa
  4. A lăsat multinaționala pentru o cafenea de cartier. Povestea unei tinere antreprenoare care a luat-o de la zero: ”Foarte multe piedici la care nu te aștepți”
  5. Acordurile lui Trump cu pâmânturi rare, atacuri la adresa China. Lovitură primită de SUA, ele sunt inutile timp de 10 ani
  6. Dacia anunță lansarea unui nou SUV, după succesul obținut cu Bigster. Producătorul auto vrea mai multe mașini hibride
  7. Mutare surpriză pentru un gigant rus, cu afaceri și în România: Vinde tot business-ul unei firme occidentale cu legături spre Putin
  8. Petrom: O nouă scumpire la pompă, în ultima zi a lunii. Cât costă benzina și motorina
  9. Trucul pentru facturi mai mici la care nu te-ai gândit. Cum să treci ușor peste iarnă: „Cele mai mari pierderi dintr-un apartament sunt...”
  10. 1 noiembrie, ziua în care se scumpesc din nou căldura și curentul. Cât vor plăti românii în plus