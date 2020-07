O noua campanie OTP Leasing: 6 luni perioada de gratie

Oferta include 6 luni de gratie, ce include capital si dobanda si este destinata persoanelor juridice (inclusiv PFA) care semneaza un nou contract in acesta perioada. Motto-ul campaniei esteOferta este valabila pana la sfarsitul lunii iulie si se aplica pentru achizitia de vehicule si vehicule comerciale usoare, noi sau second-hand (maxim 3 ani vechime). Perioada de finantare este de pana la 60 de luni (in cazul bunurilor second hand se cumuleaza vechimea vehiculului cu perioada contractuala). Avansul solicitat incepe de la 30% si suma maxima acordata pentru un vehicul nou este de 50.000 EUR (fara TVA).Procesul de aplicare este 100% online, usor si rapid, constand in parcurgerea catorva pasi simpli, care pot fi regasiti aici: https://campanii.otp-leasing.ro/ In calitate de client OTP Leasing, afacerea ta va beneficia de:* Economie de timp si resurse financiare* Acces online, oricand si de oriunde la contul MyLeasing (la un click distanta se poate consulta istoricul de finantare, facturi sau se pot descarca online imputernicirile de dauna si de iesire din tara)* Un consultant dedicat, care te poate indruma sa iei cea mai buna decizie de achizitie prin leasing financiarAcordarea finantarii pentru autoturismele sau vehiculele comerciale usoare dorite sunt conditionate de incheierea in mod valabil a unui contract de leasing si a indeplinirii obligatiilor mentionate in documentele de verificare si finantare ale OTP Leasing Romania.Campania este valabila pana la 31 iulie si se adreseaza exclusiv persoanelor juridice. Detaliile si formularul de aplicare sunt disponibile in pagina dedicata campaniei Avand o experienta de peste 12 ani in domeniu, OTP Leasing ofera solutii personalizate de leasing financiar diferitelor sectoarele de lucru, intr-un timp scurt si la costuri avantajoase. In portofoliul de clienti OTP Leasing Romania se numara companii din industria telecom, agricultura, constructii, domeniul medical sau IT.