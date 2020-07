Care este diferenta dintre leasingul auto operational si cel financiar?

In cazul companiilor care vor sa isi dezvolte flota de automobile, leasingul auto reprezinta solutia optima de finantare, acesta clasificandu-se in doua mari categorii: leasing financiar si leasing operational. Pentru cei care nu au accesat pana acum un astfel de produs financiar, este important de precizat diferenta dintre acestea.Produsul numit leasing auto financiar presupune un contract de inchiriere la finalul caruia, contra unei valori reziduale, poti deveni proprietarul autoturismului.Pe de alta parte, leasingul auto operational, desi presupune tot un contract de inchiriere, la final nu iti ofera posibilitatea achizitionarii automobilului.Aceasta este cea mai mare diferenta intre leasingul auto financiar si cel operational, insa nu este singura. Leasingul operational este mult mai strict in comparatie cu cel financiar. Atunci cand optezi pentru un astfel de produs, este necesar sa specifici inca de la inceput perioada contractuala, precum si numarul de km ce urmeaza a fi parcursi. Aceste aspecte difera insa in cazul leasingului financiar, unde utilizatorul poate incheia/cesiona contractul de leasing in orice moment dupa primele 12 luni.Asa cum am mentionat mai sus, dreptul de proprietate asupra bunului finantat reprezinta unul dintre principalele avantaje ale leasingului financiar. In majoritatea cazurilor, contractul de leasing nu are nevoie de garantii speciale, de cele mai multe ori garantia fiind reprezentata de insusi bunul finantat. Acest aspect constituie un avantaj major pentru companiile mici si mijlocii care nu detin active valoroase.Un alt avantaj al leasingului financiar este flexibilitatea. Aceasta se aplica avansului, valorii reziduale, termenelor de plata (lunare, trimestriale, sezoniere), precum si unor optiuni speciale de finantare, in functie de profilul companiei.De asemenea, bunurile care fac obiectul contractului se inregistreaza ca mijloace fixe in contabilitatea utilizatorului, valoarea ratei fiind deductibila pentru acesta.Un alt beneficiu al leasingului financiar este nivelul scazut al birocratiei, intrucat multe companii ce ofera acest tip de solutii pun la dispozitia clientilor online actele necesare pentru accesarea unei astfel de finantari.La fel ca leasingul financiar, cel operational prezinta avantaje importante. Primul ar fi acela ca, la inceputul contractului, nu este necesar niciun avans si nici plata altor taxe (precum cea de inmatriculare, de exemplu).Un alt avantaj consta in cheltuielile reduse de logistica si contabilitate, relatiile cu asiguratorii, institutiile statului sau chiar service-urile fiind preluate de catre compania de leasing. In plus, activitatea de administrare a flotei auto se simplifica semnificativ, caci intretinerile sau reparatiile neasteptate sunt preluate tot de catre compania de leasing.● Riscurile utilizarii bunului trec in grija utilizatorului;● Avansul este obligatoriu;● Cheltuielile legate de intretinerea bunului cad in grija utilizatorului.● Utilizatorul este obligat ca la finalul contractului sa restituie bunul;● Rata lunara poate fi mai mare decat in cazul leasingul financiar, deoarece nu exista avans.Cand vorbim de companii ce au un parc mare de masini, cum sunt de pilda firmele de curierat, produsul cel mai potrivit este leasingul operational. Astfel, la finalul contractului, parcul auto se va reinnoi, aspect esential pentru astfel de companii.Totodata, companiile care opteaza pentru leasingul financiar auto sunt in proces continuu de dezvoltare, urmarind sa aiba o flexibilitate a numarului de km parcursi. In fapt, sunt acele companii care doresc sa devina proprietari ai unor masini noi sau second-hand.Prin urmare, pentru ca decizia de a opta pentru unul dintre cele doua produse de finantare sa acopere in mod optim nevoile si obiectivele de business, este important ca firma care doreste achizitia unui automobil (sau a unei flote) sa aiba in vedere atat avantajele, cat si dezavantajele fiecarui tip de produs.