Sambata, 20 Septembrie 2025, ora 02:00
A patra putere mondială, lovită catastrofal: Hoții au dat lovitura secolului, au furat 300 de miliarde euro
Germania a pierdut 300 de miliarde de dolari din atacurile cibernetice în 2024 FOTO: Pexels

În topul statisticilor publicate de Banca Mondială referitoare la produsul intern brut (PIB), în privința celor mai dezvoltate țări din lume, se află Statele Unite (25 de trilioane dolari), urmate de China și Japonia în 2024. A patra putere globală este Germania, care a avut un PIB de 3.850 de miliarde de dolari, s-a confruntat cu o gravă problemă. Anul trecut, în Germania hoții de pe internet au dat lovitura secolului: hackerii au provocat prin atacurile cibernetice pierderi ale economiei țării în valoare de 300 de miliarde de euro.

Atacurile cibernetice, lansate din ce în ce mai des de agențiile de informații străine, mai degrabă decât de infractori, au costat economia germană aproape 300 de miliarde de euro (354,99 miliarde de dolari) în ultimul an, potrivit unui sondaj publicat joi, potrivit Reuters.

Sondajul realizat de grupul industrial Bitkom a constatat că aproape jumătate dintre toate companiile care au putut identifica sursele atacurilor le-au urmărit până în Rusia și China, în timp ce aproximativ un sfert le-au urmărit până în alte țări ale Uniunii Europene sau în Statele Unite.

„Urma atacurilor cibernetice duce relativ clar și fără echivoc spre est, cu două țări în frunte: Rusia și China”, a declarat Ralf Wintergerst, șeful Bitkom, într-o conferință de presă, dezvăluind sondajul realizat la aproximativ 1.000 de companii.

Umbra tot mai întunecată a concurenței geopolitice globale, în special de la invazia Rusiei în Ucraina în februarie 2022, a creat un peisaj cibernetic mai dur, serviciile de securitate din lumea dezvoltată raportând o creștere bruscă a atacurilor, care pot fi urmărite până la blocuri de putere rivale.

Țările ostile Occidentului tolerează proprii hackeri

Ransomware-ul - software rău intenționat care blochează datele până când victima plătește pentru a-i restabili accesul - a fost cea mai frecventă cauză de daune, 34% dintre acestea suferind astfel de atacuri cibernetice, față de doar 12% în 2022. Una din șapte companii plătise o răscumpărare.

Companiile mari erau în mare parte bine pregătite pentru ostilitatea crescândă a peisajului cibernetic, în timp ce întreprinderile mici, mijlocii și microîntreprinderile, coloana vertebrală a economiei Germaniei, aveau adesea nevoie să facă mai mult în domeniul apărării împotriva hackerilor.

Cea mai mare parte din daunele de 289,2 miliarde de euro raportate de cele 1.002 companii chestionate a provenit din pierderi concrete de producție sau furturi, dar și costurile juridice și de remediere au fost, de asemenea, substanțiale.

„Granițele dintre criminalitatea și spionajul cibernetice devin din ce în ce mai neclare în atacurile cibernetice”, a declarat Sinan Selen, șeful adjunct al serviciului de securitate internă al Germaniei BfV, în cadrul aceleiași conferințe de presă, descriind modul în care actorii statali ar cumpăra acreditări de conectare de la infractori pe dark web.

„Unde este cazul, actorii statali tolerează activitățile criminale ale grupurilor private și chiar le exploatează capacitățile”, a adăugat Selen. Iranul și Coreea de Nord sunt, de asemenea, surse majore de atacuri cibernetice, a adăugat el.

