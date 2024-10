ASUS a lansat un laptop impresionat! Funcții de inteligența artificială și autonomie de 28 de ore. Cât costă și unde se găsește

ASUS a anunțat astăzi lansarea noii serii de laptop-uri ExpertBook P5 (P5405) în România, un model dedicat utilizatorilor din mediul de afaceri. Aceste laptop-uri sunt echipate cu funcții avansate de inteligență artificială, inclusiv AI Copilot+, și integrează soluții de securitate robuste, menite să îmbunătățească productivitatea utilizatorilor.

Caracteristici și specificații remarcabile

ExpertBook P5 se prezintă ca un laptop subțire și ușor, având o greutate de doar 1,29 kg și un ecran de 14” cu rezoluție 2.5K și rată de refresh de 144 Hz. Deși este puțin mai greu decât alte modele de pe piață, avantajele sale includ o gamă variată de port-uri de conectivitate, precum USB-C, Thunderbolt, HDMI și USB-A, toate esențiale pentru utilizatorii din mediul de afaceri care depind de diverse accesorii.

La nivel de performanță, ExpertBook P5 este dotat cu un procesor Intel Core i7-258V, care oferă 4 nuclee performante și 4 nuclee eficiente, cu o frecvență maximă de 5,1 GHz în boost. De asemenea, laptop-ul include un procesor grafic Intel Arc și un NPU capabil de 47 TOPS, perfect compatibil cu funcțiile AI Copilot+ de la Microsoft. Memoria RAM standard de 32 GB LPDDR5x și stocarea NVMe M.2 de 1 TB (upgradabilă) completează specificațiile tehnice impresionante ale acestui dispozitiv.

Securitate avansată și garanție extinsă

ASUS a dezvoltat o suită proprie de securitate, ExpertGuardian, care protejează laptop-urile din seria ExpertBook. BIOS-ul laptop-ului este certificat conform standardului NIST SP800-155, iar suportul pentru Secured-core PC din Windows 11 garantează un nivel suplimentar de securitate. Autentificarea biometrică prin Windows Hello, compatibilă cu standardul FIDO2, și camera web dotată cu paravan glisant fizic oferă utilizatorilor un plus de confort și siguranță. În plus, ASUS oferă o garanție extinsă de 3 ani, care include și bateria, precum și 5 ani de actualizări.

Laptop-ul ExpertBook P5 va fi disponibil în România începând cu data de 28 octombrie, la un preț de 5.799 lei. La lansare, ASUS propune o ofertă specială, care reduce prețul cu 9% pentru precomenzile efectuate până pe 27 octombrie, utilizând voucherul „ASUS9”. Această ofertă este limitată la stocul disponibil și necesită crearea unui cont pe site-ul ASUS pentru a finaliza comanda.

