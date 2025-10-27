Șocul unui bărbat după ce a descoperit că aspiratorul său inteligent transmitea în secret o hartă a casei sale. "Atunci am făcut prima mea greșeală: am decis să-l opresc"

Uită de ideea că telefonul te spionează, s-ar putea ca adevărata problemă să fie aspiratorul tău.

Într-o postare pe blogul său, Small World, programatorul și pasionatul de electronică Harishankar Narayanan a povestit o descoperire șocantă despre aspiratorul său inteligent, în valoare de 300 de dolari: acesta transmitea date confidențiale din locuința lui.

Narayanan a folosit timp de aproximativ un an aspiratorul său inteligent iLife A11 — un gadget popular, promovat frecvent în mass-media — înainte să devină curios cu privire la modul în care funcționează.

„Sunt puțin paranoic — dar într-un mod sănătos”, a scris el. „Așa că am decis să monitorizez traficul de rețea al dispozitivului, la fel cum fac cu orice așa-numit dispozitiv inteligent.”

După doar câteva minute, a observat un „flux constant” de date trimise către servere aflate la mii de kilometri distanță.

„Aspiratorul meu robot comunica permanent cu producătorul său, trimițând jurnale și date de telemetrie pe care nu mi-am dat niciodată acordul să le partajez,” a scris Narayanan. „Atunci am făcut prima mea greșeală: am decis să-l opresc.”

Când oprirea datelor face aparatul inutilizabil

Inginerul spune că a blocat dispozitivul să mai transmită date, dar a permis în continuare traficul obișnuit — cum ar fi actualizările sistemului de operare al aparatului. Aspiratorul a continuat să funcționeze câteva zile, până într-o dimineață când nu a mai pornit.

„L-am trimis la service. Centrul mi-a spus: ”Funcționează perfect aici, domnule”,” a scris el. „Mi l-au trimis înapoi și — miraculos — a mers din nou câteva zile. Apoi a murit din nou.”

Narayanan a repetat procesul de mai multe ori, până când centrul de service a refuzat reparațiile, spunând că dispozitivul nu mai este în garanție.

„Așa, pur și simplu, aspiratorul meu inteligent de 300 de dolari a devenit inutil,” a povestit el.

O descoperire șocantă în interiorul aspiratorului

Mai curios ca oricând, Narayanan a decis să-l desfacă complet pentru a afla ce se întâmplă — ceea ce a și făcut. După un proces laborios de inginerie inversă, care a inclus reimprimarea plăcilor de circuit și testarea senzorilor, a descoperit ceva alarmant: programul Android Debug Bridge (ADB), folosit pentru instalarea și depanarea aplicațiilor pe dispozitive, era complet accesibil lumii întregi.

„În câteva secunde am avut acces total (root). Fără hack-uri, fără exploatări. Doar l-am conectat și gata,” a spus Narayanan.

Prin încercări repetate, a reușit să se conecteze de pe calculatorul său la sistemul aspiratorului. Atunci a făcut o descoperire și mai mare: dispozitivul rula Google Cartographer, un program open-source folosit pentru a crea hărți 3D ale casei — date pe care aspiratorul le trimitea înapoi companiei producătoare.

Un semnal de blocare trimis de la distanță

În plus, Narayanan a găsit o linie suspectă de cod trimisă de companie către aspirator, cu marcaj de timp exact la momentul în care dispozitivul a încetat să funcționeze.

„Cineva — sau ceva — a trimis de la distanță o comandă de oprire” a scris el.

„Am inversat modificarea din script și am repornit dispozitivul. A revenit instant la viață. Nu doar că aveau o funcție de control de la distanță — au folosit-o pentru a-mi dezactiva permanent dispozitivul.”

Concluzia: când dispozitivele inteligente se întorc împotriva utilizatorilor

Pe scurt, Narayanan a spus că firma producătoare avea puterea de a dezactiva dispozitivele de la distanță — și a folosit-o împotriva lui pentru că a blocat colectarea datelor.

„Fie că a fost o pedeapsă intenționată, fie o aplicare automată a ‘conformității’, rezultatul a fost același: un dispozitiv destinat consumatorilor s-a întors împotriva proprietarului său,” a scris el.

Narayanan avertizează că „zeci de aspiratoare inteligente” ar putea funcționa în mod similar.

„Casele noastre sunt pline de camere, microfoane și senzori mobili conectați la companii despre care știm foarte puțin, toate capabile să fie transformate în arme digitale printr-o singură linie de cod,” a avertizat el.

La final, programatorul a tras o concluzie dură: tehnologia orientată spre profit vine adesea cu un cost ascuns — unul care nu se termină în momentul în care plătești la casă, scrie futurism.com.

