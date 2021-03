Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, cat de utile sunt in astfel de cazuri asigurarile.Ca o mica paranteza, cu cat sunt sanase mai mari ca incidentul sa se produca, cu atat sunt mai putine sansele ca acel risc sa fie acoperit. Din acest motiv exista o vorba printre asiguratori: acopeprim riscuri, nu certitudini.Pornind de la aceasta premisa, iata cateva riscuri pe care acestia le acopera la noi in tara:* Caderea aparatelor de zbor (aeronave si vehicule spatiale)* Unda de soc provocata de avioane (boom sonic)* Trasnet sau explozie (chiar daca trasnetul sau explozia nu au fost urmate de incendiu)* Caderea ascensoarelor si lifturilor de marfa, inclusiv daunele produse instalatiilor respective* Distrugeri provocate de catre animale salbatice* Uragan (Da, in Romania se asigura si riscul unui fenomen tropical) CEC Bank te incurajeaza sa fii responsabil cu banii tai.CITESTE SI:Cea mai des intalnita confuzie pe care o fac romanii cand isi asigura locuintaCum sa scutesti mii de euro cand cumperi o locuintaPortofelul rece sau cum sa iti protejezi cat mai bine baniiLocuinta veche sau una noua? Care este mai avantajoasa? ...citeste mai departe despre " Cele mai ciudate riscuri pe care le acopera asiguratorii din Romania " pe Ziare.com