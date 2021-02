De ce sa alegi asigurarea facultativa a locuintei de la Asirom?

Iti Protejezi casa si bunurile cu asigurarea facultativa a locuintei de la Asirom care iti oferanumeroase optiuni de personalizare a produsului de asigurare, in functie de nevoile tale.Zona in care locuiesti joaca un rol important cand vine vorba de determinarea cauzelor multor evenimente neplacute, fie ca este vorba de fenomene meteo neasteptate sau de potentialele actiuni rau-voite, precum furt sau acte de talharie.Natura este imprevizibila, iar fenomenele meteo extreme pot produce daune majore casei tale. Asigurarea locuintei de la Asirom te protejeaza de toate riscurile, de la incendiu, explozie, fenomene meteo sau calamitati naturale, pana la furt si acte de talharie, vandalism, daune provocate de animale sau inundatie de la apa de conducta.Asigurarea facultativa a locuintei de la Asirom are grija de tine si familia ta prin clauza de raspunderea civila legala a proprietarului. Astfel, esti asigurat pentru prejudicii produse tertilor si poti opta inclusive pentru clauza de raspunderea civila a chiriasului fata proprietar si viceversa.Asigurarea facultativa a locuintei este un produs flexibil, ce se poate personaliza in functie de nevoile tale. Ai ocazia de a include in asigurare atat cladirea locuintei, cat si celelalate constructii, curtea sau terenul din jurul acesteia, precum si spatiile de folosinta comuna.Aceasta asigurare iti ofera posibilitatea de a-ti proteja toate categoriile de bunuri din locuinta ta. De la mobila si televizor, pana la electronice si haine, toate pot fi incluse in asigurare.Mai mult, daca ai o dauna a locuintei sau bunurilor, cei de la Asirom se afla la un click distanta. Prin notificarea online a daunei, completezi formularul pe site-ul Asirom si in doar 10 minute ai deschis dosarul de dauna, iar despagubirea o primesti tot online, direct in contul tau bancar!