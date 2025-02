Brokerajul in asigurari a avut afaceri de 161 milioane euro in semestrul I

Piata romaneasca a brokerajului in asigurari a inregistrat o cifra de afaceri, reprezentand prime brute intermediate, in valoare de peste 161 milioane euro in primul semestru din 2006, cu aproape 30% mai mult decat in perioada similara a anului trecut, potrivit estimarilor revistei Profil Asigurari.Valoarea contractelor de asigurare intermediate in primele sase luni ale anului este egala cu aproape o cincime din valoarea cifrei de afaceri a industriei asigurarilor din primele sase luni ale anului curent, arata datele revistei de specialitate.

In primele sase luni ale anului 2006, pe primul loc in topul brokerilor de asigurari s-a situat Porsche Broker, cu o cota de piata de 9,58% si afaceri de 15,42 milioane euro, cu 55,40% mai mult decat in perioada similara a anului 2005.

Marsh, liderul pietei in 2005 potrivit raportului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (CSA), a ocupat in acelasi interval pozitia secunda in clasament, cu o cota de 8,20% din piata intermedierilor in asigurari si un volum de prime brute intermediate de 13,21 milioane euro.

Pe locul trei se afla AON Romania, cu o cota de 6,2% din piata si afaceri in valoare de 9,92 milioane euro in primul semestru al anului 2006, in crestere cu aproape 51% fata de perioada similara a anului trecut.

Primele 10 companii de brokeraj in asigurari din top detin o cota de piata cumulata de aproape 50% din total, acestea fiind Porsche Broker, Marsh, AON Romania, Asigest, Activ Asigurari, HVB, Grassavoye Romania, VBL, Eurial si INK.

