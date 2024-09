Asigurati-va profesionist

Atunci cand ai nevoie de un serviciu sau de un bun specific despre care nu ai foarte multe cunostinte, evident ca apelezi la un specialist.Cand te doare ceva mergi la un medic generalist, care te va indrepta catre un medic specialist. La fel se petrec lucrurile si in cazul unui broker de asigurari. Cel mai greu lucru in acest caz nu este acela de a cumpara o polita de asigurare, ci de a intelege care produs ni se potriveste cel mai bine atat din punct de vedere financiar, cat si al riscului acoperit.

Practic, brokerul de asigurari este avocatul clientului in acest domeniu, aparand interesele acestuia. Spre

deosebire de avocati, unde trebuie sa scoatem din buzunar sume importante pentru a le plati serviciile, brokerul de asigurari lucreaza pentru noi gratis, asiguratorul fiind cel care ii achita acestuia un comision, in functie de asigurarile vandute.

Un broker de asigurari nu trebuie sub nici o forma confundat cu agentul de asigurari, acesta din urma

fiind, de fapt, un angajat al firmei de asigurari care este platit si el la comision, dar care apara doar interesele companiei pe care o reprezinta.

In plus, daca agentul unei companii de asigurari trebuie sa cunoasca foarte bine doar produsele companiei la care lucreaza, agentul unei societati de brokeraj trebuie sa cunoasca produsele de asigurari de la toate companiile de asigurari existente la momentul respectiv, pentru a-i putea oferi clientului sau cea mai buna oferta atat din punct de vedere financiar, cat si din punctul de vedere al riscurilor.

Pe langa toate acestea, brokerul de asigurari detine si un rol informativ prin functia sa principala de consultant in asigurari, care-l diferentiaza clar de un simplu vanzator de asigurari. El poate contribui la obtinerea unor preturi cat mai bune pentru acesta, la recuperarea cat mai rapida a daunelor, explica in detaliu conditiile de asigurare - care uneori ajung sa se intinda pe 30-40 de pagini si pe care, de cele mai multe ori, clientul nu are rabdarea necesara sa le parcurga -, atentioneaza asupra riscurilor care sunt sau nu acoperite de asigurare, recomanda cea mai potrivita polita pentru nevoile clientului etc.

Avantajele rezultate prin apelarea la un broker de asigurari nu se opresc insa aici...

O data incheiat contractul de asigurare, se intra in faza de gestiune a acestuia, in sensul ca respectivul client este ajutat sa identifice si sa-i monitorizeze riscurile deja luate in considerare (incluse in polita) sau cele care abia au aparut. Un broker de asigurari trebuie sa mentina permanent legatura cu clientul sau prin intalniri periodice, afland astfel daca s-a produs vreo modificare in ceea ce priveste conditiile de risc, iar in cazul in care un astfel de eveniment a avut loc sa ofere clientului sau o solutie la noile conditii.

In plus, in caz de dauna, brokerul ofera consultanta clientului sau astfel incat societatea de asigurare sa ofere o cat mai corecta despagubire pentru dauna. El intervine prin pregatirea anumitor documente necesare pentru obtinerea contravalorii daunei (in nici un contract de asiguare nu e prevazuta o lista a documentelor necesare in caz de dauna), il sfatuieste pe client asupra pasilor ce trebuie facuti pentru obtinerea contravalorii daunei (spre exemplu, asupra termenelor in care pote fi obtinuta dauna).

Un broker nu-si permite ca un client sa fie dezamagit, deoarece acest lucru inseamna pierderea clientilor sai, precum si a propriilor venituri financiare. (G.N.)

Avantajul de a lucra cu un broker de asigurari

- oferirea de consultanta in domeniul asigurarilor pentru clientul sau. Indicarea celei mai bune oferte atat din punct de vedere financiar, cat si a riscurilor acoperite de polita

- prezentarea unei palete mai largi de produse petru clientul sau, comparativ cu o societate de asigurari

- obtinerea unui cost mai redus

- asistenta in caz de dauna si rezolvarea prompta a problemei

Banii Nostri

