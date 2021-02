Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, la ce sa fii atent cand iti asiguri casa.Din pacate nu este chiar asa! Dupa cum ne spunea un asigurator cu ceva timp in urma, in momentul in care iti asiguri casa sau locuinta, cum vreti sa o denumiti, iti asiguri doar peretii acesteia. Si cam atat!Multi romani cred ca o astfel de asigurare acopera si bunurile din locuinta. NU! Nici pe departe nu poate fi vorba de asa ceva. Daca vreti asa ceva, la asigurarea locuintei, puteti adauga o optiune de asigurare a bunurilor din casa: electonice, electrocasnice, sau chiar mobila in caz de incendiu sau altele.In general, asigurarea bunurilor din casa este fie un serviciu optional la asigurarea casei, fie o asigurare de sine statatoare cum se gaseste la unele firme de asigurare. Dar si acolo trebuie sa fiti atenti impotriva a ce va asigurati pentru ca s-ar putea sa o faceti degeaba. CEC Bank te incurajeaza sa fii responsabil cu banii tai.CITESTE SI:Tranzactionarea de criptomonede: la ce trebuie sa fiti atentiCele mai bune dobanzi la depozite in februarieDe ce au scazut dobanzile la depozite?De ce sa nu te grabesti acum sa iei un credit ...citeste mai departe despre " Cea mai des intalnita confuzie pe care o fac romanii cand isi asigura locuinta " pe Ziare.com