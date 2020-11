Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, de ce este bine sa ai o asigurare la casa.In primul rand, pentru ca este extrem de ieftin. Costa lunar cat un pachet de guma de mestecat.Este vorba despre asigurarea obligatorie a locuintei (AOL), cea care nu scade din buzunar mai mult de 5 lei pe luna pentru o locuinta din mediul rural (daca facem asigurare de 10.000 de euro si care costa 50 de lei pe an), si 8 lei pe luna, daca mergem pe o asigurare de 20.000 de euro, adica 100 de lei anual.Asigurarea are cateva riscuri pe care le acopera si iti poate oferi o umbrela financiara in cazul in care te loveste napasta. Cutremur, alunecari de teren si inundatii sunt trei riscuri pentru care AOL iti tine spatele atunci cand vei avea nevoie.Si daca nu stai intr-o regiune unde alunecarile nu sunt prea frecvente, vremea din ultimul deceniu ne-a aratat ca Romania este o tara tot mai predispusa inundatiilor. Mai mult, cutremurele majore au o recurenta de 35-40 de ani. Iar la noi, a cam trecut aceasta perioada. CEC Bank te incurajeaza sa fii responsabil cu banii tai.CITESTE SI:Pachetele bancare pentru pensionari. Cu ce avantaje vinCum iti inveti copilul sa fie cumpatat cu baniiMirajul Bitcoin: cum te poti ingropa financiar singur ...citeste mai departe despre " Asigura-ti casa cu pretul unui pachet de guma de mestecat " pe Ziare.com