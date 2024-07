Euroins, somata de CSA sa urgenteze platile restante

Compania de asigurari Euroins isi va majora capitalul social si va trebui sa accelereze platile restante catre asigurati, pagubiti si service-urile auto, a anuntat, miercuri, intr-un comunicat de presa, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (CSA).

Potrivit sursei citate, in data de 13 noiembrie 2012, Consiliul CSA, condus de catre Daniel Tudor, s-a intalnit cu oficiali ai societatii de asigurare Euroins S.A in vederea clarificarii situatiei reclamate in piata.

In urma discutiilor, s-a convenit ca Euroins Romania S.A. sa isi majoreze capitalul social si sa accelereze platile restante catre asigurati, pagubiti si service-urile auto.

De asemenea, s-a stabilit continuarea monitorizarii societatii de catre directiile de specialitate din cadrul CSA, precum si realizarea, la inceputul lunii februarie 2013, a unei noi analize, in aceeasi componenta.

Euroins Romania a anuntat, marti, ca a platit in primele noua luni ale anului despagubiri de circa 193 milioane de lei, aferente unui numar de peste 35.600 de dosare de dauna, din care aproape 35.000 dosare de dauna auto.

Precizarea Euroins Romania a survenit in urma unor informatii potrivit carora valoarea facturilor de reparatie in cazul unor accidente rutiere produse de posesori de polite RCA emise de acest asigurator a ajuns la "valori greu de suportat", iar neplata acestora a determinat service-urile membre ale Asociatiei Concesionarilor Dacia, Renault, Nissan din Romania (Acodaren) sa suspende derularea conventiilor de decontare directa.

Ads