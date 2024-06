ASF va face legea pe internet. Guvernul aprobă puteri sporite pentru autoritate pentru combaterea fraudelor online

În ședința de vineri, 21 iunie, Guvernul a aprobat o ordonanță de urgență prin care îi va permite Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) să blocheze site-urile celor care oferă oportunități de investiții fără a fi înscriși în registrul autorității.

Ordonanța adoptată vineri prevede că ASF poate lua măsuri pentru a înlătura conținutul ilegal. În primul rând, autoritatea poate cere blocarea domeniului .ro al site-ului în cauză în termen de o zi. În al doilea rând, autoritatea va putea solicita furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice să blocheze în cel mai scurt timp conținutul paginilor care reprezintă entități neînregistrate la ASF sau care fac reclamă unor instrumente financiare ilegitime.

"Înseamnă un mediu mai sigur pentru investitori și protejarea investitorilor locali.

ASF va putea solicita furnizorilor de rețele și serviciilor de comunicații restricționarea accesului de pe teritoriul României către paginile online ale entităților neautorizate, prin care se oferă servicii de investiții. O asemenea prevedere este importantă în contextul intensificării încercărilor de fraude financiare online, prin lansarea de afirmații false care vizează determinarea cetățenilor să ofere sume de bani. Aceste fraude sunt diverse și se pot referi la tranzacții cu acțiuni fictive, criptomonede inexistente, scheme piramidale sau la alte produse financiare fictive", a declarat Maria-Gabriela Horga, vicepreședinte ASF pe sectorul investițiilor.

"Am prioritizat acest proiect, după ce a fost blocat timp de doi ani, iar de la începutul acestui an a trecut prin ample consultări cu piața de capital. A fost un proces transparent și am ținut seama de opiniile specialiștilor în domeniu", a mai scris Horga pe Facebook.

Prospect pentru obligațiunile primăriilor

O altă modificare inclusă în ordonanța de urgență se referă la posibilitatea primăriilor de a publica un prospect de emisiune adresat investitorilor care vor să cumpere obligațiuni ale autorităților locale.

"(Modificarea - n.r.) va permite autorităților publice locale să aibă posibilitatea să supună, voluntar, aprobării de către ASF a unui prospect de emisiune atunci când intenționează să realizeze o ofertă publică de titluri de datorie sau intenționează să admită titlurile de datorie pe o piață reglementată. Această prevedere va dezvolta piața autohtonă de obligațiuni, prin creșterea transparenței emisiunilor de astfel obligațiuni municipale și prin adresarea către un număr mai mare de investitori, cetățenii putând investi în aceste instrumente ce finanțează proiectelor locale", a spus Horga despre schimbarea legislativă.

Titlurile de datorii sunt instrumente financiare prin care statele, autoritățile locale sau companiile private țintesc să obțină investiții, de obicei în schimbul unor plăți periodice la o dobândă fixă.

