Cum sunt afectați românii care au RCA la firma de asigurări din Bulgaria interzisă în România. Explicațiile Autorității de Supraveghere Financiară

Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 19:29
294 citiri
Cum sunt afectați românii care au RCA la firma de asigurări din Bulgaria interzisă în România FOTO Pixabay

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a anunțat că, începând cu 1 octombrie 2025, a interzis societății de asigurare DallBogg Life and Health AD subscrierea de noi contracte de asigurare pe teritoriul României.

”Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a decis, în ședința Consiliului din 26 septembrie 2025, să interzică societății de asigurare DallBogg Life and Health AD subscrierea de noi contracte de asigurare pe teritoriul României, începând cu 1 octombrie 2025. Activitatea societății fusese anterior restricționată, însă doar temporar, pentru o durată de trei luni, începând cu 1 iulie 2025”, a anunțat ASF.

Compania, care vindea cel mai ieftin RCA de pe piața românească, atinsese deja în jur de 200.000 de clienți, majoritatea contractelor încheiate fiind polițe RCA. Motivele interzicerii sunt mai vechi și pornesc chiar din țara de origine a acestei companii, Bulgaria, dar, evident, firma le contestă, relatează antena3.ro.

Sorin Mititelu, vicepreședinte ASF și coordonator al Sectorului Asigurări-Reasigurări, a explicat ce se întâmplă cu asigurații din România ai DallBogg și cu dosarele de daună, spunând că aceștia sunt protejați.

„Întâi să ne aducem aminte de câteva elemente importante legate de acest subiect. E o companie care și-a înregistrat dreptul de a distribui produse de asigurare în România încă din 2017 și a început ceva mai activ să vândă, să distribuie asigurări în noiembrie anul trecut, astfel că la începutul anului acesta a dat primele semne că această companie are un comportament neadecvat în piață și, în colaborare cu alte instituții similare din țările europene unde această companie activează.

Am analizat situația și am intrat într-un mecanism de colaborare care a condus în final la o decizie pe care autoritatea din Bulgaria, cea care este supervizor, supraveghetorul prudențial al acestei companii și care a dat autorizare de funcționare, inclusiv acest pașaport european de a opera pe piața noastră, dar și pe alte piețe, în Polonia, în Italia, în Spania, în Grecia, acea autoritate în acel moment a luat decizia de a suspenda, de a interzice dreptul de a vinde noi contracte, de a încheia noi contracte pe o perioadă de trei luni.

În această perioadă au fost continuate analizele și, totodată, au fost efectuate acțiuni comune privind activitatea acestei companii pe piața noastră. Și concluzia la care am ajuns a fost aceea că acele erori nu au fost îndreptate.

Comportamentul este în continuare inadecvat și decizia pe care am luat-o a fost aceea de a suspenda pe perioadă nedeterminată activitatea de distribuție, deci de a încheia noi contracte de asigurare pe piața din România, nu numai RCA, ci pe orice clasă de asigurări. Dacă altfel, o decizie similară este în vigoare și în Polonia și, începând de astăzi, este un anunț public, este decizie și din partea autorității din Bulgaria, care a extins de asemenea, decizia din iunie, de data aceasta fără să precizeze un termen anume de interzicere. În ce privește situația celor care au încheiat contracte de asigurare, trebuie spus următorul lucru: contractul este în vigoare în continuare.

Este doar o interzicere a unui drept, a unor contracte. Deci cele care sunt de față în piață sunt contracte valabile, contracte în vigoare și cei care sunt beneficiari ai unei polițe de asigurare, în cazul nefericit în care au avut un eveniment datorat celui care a fost contractantul asigurării încheiate cu această companie din Bulgaria, au în continuare posibilitatea de a solicita drepturile companiei din Bulgaria ce operează pe piața din România prin intermediul unor parteneri ai unor companii către care au realizat serviciile de administrare a daunelor, existând un mecanism care este funcțional și pe care, de altfel, l-am analizat și verificat și noi și datorită modului cum operează, am luat decizia pe care am luat-o.

Deci, contracte în vigoare, se poate apela în continuare serviciul de daune a acestei companii, mai exact, contactând compania prin reprezentanții lor legali în România,” a explicat vicepreședintele ASF.

Mititelu a fost întrebat și dacă situația creată va produce efecte în piață, el declarând că nu influențează major situația generală actuală.

„Noi am acționat din fazele timpurii, astfel că această situație nu s-a amplificat încât să genereze un risc pentru piață.

E o companie care a luat, ce-i drept într-o perioadă scurtă, o cotă de piață undeva la 5%. Deci, prin urmare, nu induce un risc sistemic, nu influențează major situația generală a pieței, chiar dacă este vorba de o entitate din afara pieței noastre, din punct de vedere al reglementării și supravegherii prudențiale, pentru că nu are, să spunem, un impact major în piață. Este un eveniment nedorit și în continuare este de avut în vedere că atunci când alegi o poliță de asigurare, trebuie să ai în vedere nu numai prețul, ci și alte elemente,” a mai afirmat Sorin Mititelu.

Conform ASF, compania bulgară DallBogg deține o cotă de piață de aproximativ 5% din totalul polițelor RCA valabile.

#asf asigurare rca, #RCA, #firma asigurari bulgaria , #Stiri Auto

