Va avea Romania o nominalizare la Oscar?

Regizorul Catalin Mitulescu, al carui film de debut in lungmetraj 'Cum mi-am petrecut sfarsitul lumii' a fost propus de Romania pentru nominalizari la Premiul Oscar, la categoria 'Cel mai bun film strain', crede ca are sanse in aceasta competitie.El a declarat joi, pentru ROMPRES, ca a primit vestea cu mare bucurie si crede ca are sanse la nominalizari. Tanarul regizor a precizat ca se astepta ca Romania sa propuna pentru aceasta mare competitie filmul sau, deoarece pelicula a fost primita foarte bine de critici de film, de publicul de la Cannes si de la alte festivaluri, fiind si premiata. 'Nu mi se pare un vis irealizabil, desi nu va fi usor', a spus Catalin Mitulescu. El a invocat si faptul ca Martin Scorsese este producator executiv al filmului sau.

Pelicula produsa de 'Strada Film', care a participat in acest an si la Festivalul de la Cannes, sectiunea 'Un certain regard', va fi trimisa in SUA pentru a fi inclusa pe lista filmelor internationale ce vor fi vizionate de catre membrii Academiei Americane de Film in scopul alegerii titlurilor in prima faza - cea a nominalizarilor Oscar 2007. De precizat ca actrita care a interpretat rolul principal din 'Cum mi-am petrecut sfarsitul lumii', Dorotheea Petre, a obtinut la Cannes Premiul de interpretare feminina 'Un certain Regard'.

O comisie formata in majoritate din critici de cinema a selectat filmul lui Mitulescu dintr-un pachet din care au facut parte alte noua pelicule romanesti produse in ultimul an: 'A fost sau n-a fost?' de Corneliu Porumboiu, 'Fix Alert', regia Florin Piersic Jr., '15' de Sergiu Nicolaescu, 'Femeia visurilor' de Dan Pita, 'Legaturi bolnavicioase' de Tudor Giurgiu, 'Azucena' de Mircea Muresan, 'Pacala se intoarce' de Geo Saizescu, 'Margo' de Ioan Carmazan si 'Despre morti numai de bine' de Claudiu Romila.

Filmul va intra in cinematografele din Romania din 15 septembrie. 'Cum mi-am petrecut sfarsitul lumii' a fost realizat cu sprijinul Centrului National al Cinematografiei si cu finantare din Fondul european 'Eurimages' si va fi distribuit in cinematografe de Metropolis Film.

Rompres

