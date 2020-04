"Intentionam sa prezentam 'Requiem'-ul de Verdi, in versiunea lui Toscanini de dupa razboi, care face trimitere la acea perioada, si va simboliza un gand indreptat catre familiile afectate, catre cei decedati", a explicat Dominique Meyer pentru postul de televiziune Rai News 24."Vom avea apoi 'Simfonia a IX-a', de Beethoven, care este un mesaj de speranta", iar apoi, in toamna, "La Traviata", in versiunea pusa in scena de Liliana Cavani, a adaugat directorul teatrului, care a preluat functia de director la Scala in urma cu cateva luni, dupa ce, timp de zece ani, s-a aflat la conducerea Operei din Viena.Dominique Meyer a pregatit un plan de reluare a activitatii si garanteaza ca sala de spectacole nu-si va redeschide portile decat dupa ce se va asigura ca personalul si spectatorii sunt in siguranta din punct de vedere sanitar."Trebuie sa fim realisti, am pregatit acest program pentru cazul in care va fi posibil sa-l punem in aplicare, caci daca distantarea sociala este posibila intr-un mic magazin sau restaurant, intr-o sala in care se afla 2.000 de spectatori si 350 de angajati, acest lucru este dificil de realizat", a explicat Dominique Meyer.El a precizat ca Scala a pierdut deja 23 de milioane de euro din vanzari de bilete in urma anularii a circa 150 de reprezentatii, precum si a unor evenimente speciale, dar spera ca, in ciuda acestor lucruri, sa prezinte in 2020 un buget echilibrat. ...citeste mai departe despre " Scala din Milano a inregistrat pierderi de 23 de milioane de euro. Spera sa-si reia activitatea in septembrie " pe Ziare.com