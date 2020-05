Salvatorii monumentelor din Romania au primit cea mai inalta distinctie din Europa. Si nu se opresc aici

"Acest premiu reprezinta probabil cea mai inalta distinctie la nivel european in domeniul patrimoniului, una bine-meritata de cei peste 230 de voluntari ai ambulantei, de catre mesteri, de catre autoritatile locale si regionale care au finantat materialele de constructie necesare, directii judetene pentru cultura, de catre multi donatori privati si sponsori si nu in ultimul rand, de catre beneficiarii acestor cladiri", a declarat pentru Ziare.com Eugen Vaida.Arhitectul face un apel pentru extinderea acestui proiect, prin care sunt salvate cladiri de patrimoniu aflate in pericol iminent, si in alte zone ale tarii. Pentru moment, ambulanta functioneaza cu succes in judetele Alba, Brasov, Cluj, Hunedoara, Maramures, Mures si Sibiu.(Foto: Ambulanta pentru Monumente - Transilvania Sud)"In cei 4 ani de activitate, 'Ambulanta pentru monumente' a reprezentat punerea in siguranta a peste 30 de cladiri istorice cu ajutorul comunitatilor locale care ne-au oferit cazare si masa.Gandurile de viitor se indreapta catre infiintarea de noi ambulante in regiunile pe care inca nu le acoperim. Dorim sa ii sprijinim pe cei care sunt pasionati de patrimoniu si se pricep la acest domeniu sa-si infiinteze propria asociatie si sa preia precum sub forma unei francize acest proiect.Proiectul 'Ambulanta pentru monumente' este un proiect de tip umbrela sub care activeaza mai multe organizatii.Proiectele castigatoare intra si intr-o competitie pentru votul publicului si avem rugamintea sa votati un proiect romanesc alaturi de alte doua proiecte care v-au placut pe https://vote.europanostra.org/", a declarat pentru Ziare.com arhitectul Eugen Vaida, presedintele Asociatiei Monumentum, care a initiat proiectul "Ambulanta pentru monumente".(Foto: Ambulanta pentru Monumente - Transilvania Sud)Proiectul tocmai a castigat Premiul European pentru Patrimoniu 2020, fiind laureat la categoria Educatie, Formare si Constientizare.De asemenea, "Ambulanta pentru monumente" a intrat in competitie pentru "Premiul Publicului", pe baza voturilor stranse pana la 1 septembrie.(Video: https://youtu.be/MDW647xGIgk)Reusita romanilor a fost apreciata si de printul Cha ...citeste mai departe despre " Salvatorii monumentelor din Romania au primit cea mai inalta distinctie din Europa. Si nu se opresc aici " pe Ziare.com