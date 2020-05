Program artistic nominalizat la International Opera Awards, in cea de-a treia luna a Festivalului Enescu Online

The International Opera Awards este echivalentul premiilor OSCAR in industria cinematografica. Castigatorii vor fi anuntati in septembrie 2020, in urma amanarii ceremoniei, pe fondul pandemiei.Pana atunci, #EnescuOnline le da intalnire iubitorilor operei pe site-ul sau cu patru spectacole de inalta clasa, cu distributie de prima mana si cu proiectii multimedia:● 31 mai-3 iunie: Mozart Don Giovanni K. 527, dramma giocoso in doua acte, cu Orchestra de Camera din Basel, Giovanni Antonini (dirijor).● 8-11 iunie: Beethoven Missa Solemnis in re major op. 123, cu Orchestra Baroca din Freiburg si Zurcher Sing-Akademie, Rene Jacobs (dirijor), Anne Katharina Schreiber (concertmaestru), Florian Helgath (dirijorul corului). Acest concert a fost inregistrat si de Deutsche Grammophon.● 16-19 iunie: Richard Strauss Die Frau ohne Schatten (Femeia fara umbra), cu Orchestra Simfonica a Radiodifuziunii din Berlin, Vladimir Jurowski (dirijor), Corul Radiodifuziunii din Berlin, Benjamin Goodson (dirijorul corului), Corul de Copii al Radiodifuziunii Romane, Razvan Rados (dirijorul corului), Carmen Lidia Vidu (regizor multimedia).● 20-23 iunie: Bartok Castelul Printului Barba-Albastra, cu Orchestra Nationala Simfonica a Radiodifuziunii Poloneze, Cristian Mandeal (dirijor), Nona Ciobanu si Peter Kosir (regizori multimedia)."Inspirati de succesul pe care Festivalul George Enescu l-a avut in 2019 cu programul sau de opera indraznet, am decis sa dedicam cea de-a treia luna de #EnescuOnline curajului de incerca ceva nou si competentei, cu tot ce presupune ea: studiu, munca asidua, determinare.Festivalul Enescu transmite astfel un mesaj de incredere si speranta intregii lumi: putem sa ne reconstruim, in ciuda pandemiei, prin curaj si competenta, la fel cum artistii urca pe scena si daruiesc e mai bun din ei, pentru ca publicul sa aiba mereu acces la o experienta noua", a declarat presei Oana Marinescu, directorul de comunicare al Festivalului.Pe langa aceste spectacole, cea de-a treia luna de #EnescuOnline va aduce in casele iubitorilor muzicii din intreaga lume si alti arti ...citeste mai departe despre " Program artistic nominalizat la International Opera Awards, in cea de-a treia luna a Festivalului Enescu Online " pe Ziare.com