Zeci de picturi, atribuite unui artist renumit, confiscate de FBI. Lucrările de artă, ridicate dintr-un muzeu important

FBI a confiscat 25 de lucrari atribuite lui Jean-Michel Basquiat si expuse in Florida, autenticitatea lor fiind indoielnica, potrivit Muzeului de Arta din Orlando, scrie AFP.

Muzeul, care le-a expus, a dat curs vineri unei cereri FBI de acces la expozitia "Heroes and Monsters: Jean-Michel Basquiat", iar lucrarile sunt acum in mainile politiei federale americane, a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al muzeului, Emilia Bourmas-Fry.

"Este important de subliniat ca nu muzeul era obiectul unei anchete", a precizat ea.

Expozitia trebuia sa se inchida pe 30 iunie si purtatorul de cuvant a adaugat ca muzeul va continua sa coopereze cu FBI. Politia federala nu a raspuns imediat unei cereri de a comenta pentru AFP.

Operele in cauza, pictate pe ambalaje recuperate, erau foarte putin cunoscute pana la deschiderea expozitiei in februarie, potrivit The New York Times care a dezvaluit vineri operatiunea demarata de FBI.

Potrivit cotidianului, una dintre opere era pictata pe spatele unui pachet pe care scria "Aliniati partea de sus a etichetei FedEx aici". Dar tipul de caractere nu a fost folosit de grupul de transport rapid pana in 1994, la sase ani de la moartea artistului, a adaugat Times, citand un fost angajat FedEx.

FBI a confiscat operele pe baza unei declaratii pe propria raspundere de 41 de pagini ce raporteaza "informatii false legate de presupusul proprietar anterior al lucrarii", potrivit ziarului

Ancheta a mai evidentiat "incercari de a vinde operele folosind documente false ale provenientei acestora si extrase bancare care arata posibile apeluri de a investi in arta care nu este autentica".

Proprietarii lucrarilor - un dealer de arta si un pensionar - precum si directorul muzeului, Aaron De Groft, sustin ca Basquiat le-a pictat in 1982 si ca le-a vandut cu 5.000 de dolari unui scenarist de televiziune acum decedat, Thad Mumford.

Potrivit lor, Mumford le-a pastrat intr-un depozit si le-a uitat timp de 30 de ani.

Insa in documentul FBI, o agenta specializata in traficul de opere de arta, Elizabeth Rivas, precizeaza ca l-a intalnit pe Mumford in 2014 si a aflat ca "nu cumparase niciodata lucrari ale lui Basquiat si ca nu cunostea prezenta lucrarilor lui Basquiat in magazia lui".

Daca ar fi autentificate, cele 25 de lucrari ale lui Jean-Michel Basquiat ar putea valora pana la 100 de milioane de dolari.

