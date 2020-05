Muzeul National de Arta si Muzeul Colectiilor se redeschid miercuri: Ce reguli trebuie respectate

Potrivit unui anunt postat, luni, pe site-ul MNAR, programul temporar de vizitare va fi de miercuri pana duminica, in intervalul orar 11,00 - 17,00, publicul avand acces in Galeria de Arta Europeana si Galeria Nationala de la sediul central, precum si la Muzeul Colectiilor de Arta.In timpul vizitei, publicul este invitat sa urmeze setul de reguli stabilite conform Ordinului de ministru nr. 2855 din 15/05/2020.Astfel, accesul in galeriile cu expunere permanenta se va face pentru sediul central, prin portile A1 si A4 - folosind fluxuri separate pe sensurile de intrare/iesire, iar pentru Muzeul Colectiilor de Arta accesul se face prin corpul B, iar iesirea prin corpul A:- accesul persoanelor se va face prin zonele de dezinfectare de la intrarile marcate;- accesul este permis in grupuri de maximum trei persoane (exceptate sunt familiile cu doi sau mai multi copii);- accesul grupurilor se face la un interval de 5 minute;- se permite accesul vizitatorilor numai in conditiile purtarii obligatorii a mastii individuale si dupa verificarea temperaturii de catre reprezentantul muzeului, iar nerespectarea acestor prevederi conduce la refuzarea accesului;- curtile muzeelor se vor folosi drept spatiu de asteptare pentru vizitatori;- nu se vor organiza vernisaje, vizite ghidate si programe educative pe perioada pandemiei;- caile de acces, precum si sensul de circulatie in interior sunt diferentiate conform semnalizarilor de separare a fluxurilor: intrare/iesire, iar vizitatorii sunt rugata urmareasca sagetile de sens si instructiunile personalului."Aceste masuri sunt menite sa contribuie la protectia dumneavoastra si a personalului muzeului. Va multumim pentru sprijin. In continuare va invitam sa ramaneti aproape de arta si in mediul online prin intermediul paginilor de Facebook si Instagram, dar si pe canalul de YouTube al MNAR", se mai arata in postarea Muzeului National de Arta.Citeste si Cati bani a pierdut Muzeul Antipa in 2 luni de pandemie: Redeschiderea nu se poate face pana Guvernul nu spune cum ...citeste mai departe despre " Muzeul National de Arta si Muzeul Colectiilor se redeschid miercuri: Ce reguli trebuie respectate " pe Ziare.com