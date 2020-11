Ministerul Culturii are in vedere modificarea Legii privind dreptul de autor

Ministerul Culturii a transmis, intr-un comunicat de miercuri, ca va forma un grup de lucru pentru modificarea si completarea Legii 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe.Cadrul actual legal limiteaza posibilitatile pe care atat Ministerul Culturii, cat si Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor (O.R.D.A.), organ de specialitate in subordinea Guvernului, le au pentru elaborarea metodologiei organismelor de gestiune colectiva, privind domeniile de activitate reglementate prin Legea 8/1996.Institutia a explicat: "Ministerul Culturii nu are niciun fel de atributii cu privire la decizia de constituire a comisiei de negociere si a metodologiei privitoare la organismele de gestiune; O.R.D.A., conform Art. 163 din Legea 8/1996, are obligatia ca, in termen de 15 zile de la primirea cererii de initiere a procedurilor de negociere de catre organismele de gestiune colectiva, utilizatorii sau structurile asociative ale utilizatorilor prevazuti la Art. 163, Alin. (3) lit. b) si c), sa elaboreze ordinul de constituire a comisiei de negociere; O.R.D.A nu este parte in negocieri si nu poate interveni in negocierea dintre organismele de gestiune colectiva si utilizatori".Imbunatatirea sistemului de gestiune a drepturilor de autor si a drepturilor conexe si prevenirea unor abuzuri se poate realiza doar prin modificarea Legii 8/1996."In spiritul transparentei pe care am promovat-o inca de la preluarea acestui mandat, saptamana viitoare voi anunta componenta grupului de lucru privind modificarea si completarea Legii 8/1996. Va fi o munca in echipa cu specialisti din toate sectoarele culturale pentru a veni cu cele mai bune solutii, durabile, astfel incat, drepturile tuturor artistilor sa fie aparate fara a lasa loc interpretarilor sau portitelor catre abuzuri. Nu putem accepta actiuni de tip monopol care sunt in dezavantajul artistilor", a declarat Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii.Citeste si: Cine e Liliana Toderiuc Fedorca, numita consilier personal al lui Nicusor Dan la invatamant si cultura ...citeste mai departe despre " Ministerul Culturii are in vedere modificarea Legii privind dreptul de autor " pe Ziare.com