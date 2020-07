Lucrari semnate Picasso, Chagall, Munch,Matisse, Dali, de Chirico, Ernst, Miro, Tapies, Alechinsky, Klimt, Marini, Leger, Braque, Brauner, Vasarely, Magritte, Kandinsky, Toulouse Lautrec, Hartung, Schielle, Buffet, Giacometti, Moore, Modigliani, Renoir, Klee, Bellmer, Kokoschka, Soulages vor fi expuse la Muzeul National Brukenthal pana la 27 septembrie.Arta europeana in preajma anului 1900 a cunoscut o dezvoltare extraordinara, venita dupa realismul si impresionismul francez ce a marcat secolul 19, secolul 20 a fost unul exploziv in arta. Numerosi artisti s-au delimitat de vechile curente si printr-un curaj extraordinar au lasat la o parte conventiile artistice anterioare orientandu-se spre alte orizonturi. Spatiul pictural bazat de cele mai multe ori pe o perspectiva centrala a fost distrus acum aparand o constructie libera, energica, moderna.Dezvoltarea rapida a societatii incepand cu sfarsitul secolului al XIX-lea, si continuand in secolul XX, si schimbarile importante au influentat intr-o foarte mare masura modul in care mijloacele de exprimare artistica sunt percepute de catre populatie. Datorita cererii mari de lucrari, artistii acestei perioade incep si multiplicarea lucrarilor prin tehnica gravurii si litografiei, care astazi se bucura de o cerere fantastica, iar uneori pretul este ametitor.Expozitia ofera sansa vizitatorului sa cunoasca arta europeana din a doua jumatate a secolului 19 si din secolul 20 si a principalelor curente artistice: postimpresionismul, cubism, expresionism, expresionismul abstract, suprarealism, fauvism, abstractionismul, dadaismul. ...citeste mai departe despre " Lucrari de grafica si litografii ai artistilor Picasso, Toulouse-Lautrec si Renoir, expuse la Palatul Brukenthal " pe Ziare.com