LE MONDE diplomatique, editie in limba romana

LE MONDE diplomatique isi lanseaza editia in limba romana, acest fiind rezultatul colaborarii dintre Grupul de Presa Catavencu si DLMB Media.

LE MONDE diplomatique apare lunar si contine, alaturi de majoritatea articolelor din editia franceza, contributii ale unor jurnalisti si experti din Romania.

Pornind cel mai adesea de la un eveniment politic sau de la un conflict major, care atrage atentia agentiilor de stiri, A"Le DiploA", cum este cunoscuta publicatia in lume, isi incepe propriile sale investigatii. Convoaca experti, isi trimite jurnalisti la fata locului, iar acestia cauta informatii dincolo de ceea ce tocmai s-a intamplat.

Jurnalistii de la A"Le DiploA" trec de consemnarea reportericeasca. Articolele au note de subsol in care sunt prezentate detaliat sursele de documentare.

In primul numar, LE MONDE diplomatique A- editia romana, puteti citi subiecte dintre cele mai diverse. De la implicatiile modificarilor genetice ale plantelor, la bilantul domnului Berlusconi dinaintea alegerilor din Italia, de la scolile religioase pakistaneze si legaturile lor cu terorismul, la problemele economice ale presei din Romania si la consecintele ignorarii de catre Bush a avertizarilor CIA despre situatia din Irak.

Aparuta in 1954, ca supliment al cotidianului LE Monde, LE MONDE diplomatique si-a asigurat independenta editoriala si financiara in anul 1996, cand a devenit societate autonoma, Filiala a Monde SA (51%). La inceputul anului 2006 numara 56 de editii straine pe suport de hartie si/sau pe pagina de Internet. Tirajul total al editiilor este de 1,9 milioane de exemplare (din care 300.000 in limba franceza).

LE MONDE diplomatique - editia romana, va fi pusa in vanzare la chioscurile de presa centrale si in librarii, la pretul de 3 lei noi (30.000 de lei ).

Cristian Teodorescu este Redactorul-sef al editiei in limba romana. La primul numar a fost invitata sa scrie articolul de fond Ioana Avadani. Printre colaboratori : Bogdan Ghiu si Alexandra Ionescu.

LE MONDE Diplomatique face parte din Grupul de Presa Catavencu, alaturi de Academia Catavencu, Cotidianul, Idei in Dialog, Tabu, B-24-FUN, Aventuri la Pescuit, Superbebe, Bucataria Pentru Toti si Radio Guerrilla.

Cotidianul este editat de catre Poligraf SRL. Actionari: Academia Catavencu S.A.(50% plus actiunea de control) si Regent House Printing and Publishing SRL (50%).

