Investitie masiva in "Capitala Daciei". Sarmisegetusa Regia, restaurata cu trei milioane de euro, bani europeni

"Capitala Daciei - muzeu viu al patrimoniului cultural european" este finantat cu 2 milioane de euro prin programul RO-Cultura, administrat de Ministerul Culturii, si beneficiaza de o cofinantare de 1 milion de euro din partea Consiliului Judetean Hunedoara.Acesta are ca obiectiv restaurarea monumentului si dezvoltarea economica si sociala a zonei, prin management cultural.Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii, a transmis dupa o vizita intreprinsa la finalul acestei saptamani: "> are un potential imens de a salvgarda patrimoniul nostru cultural".Proiectul presupune lucrari de restaurare, cercetari arheologice, realizarea de structuri modulare prin care vor fi promovate traditiile si obiceiurile din judetul Hunedoara, o expozitie internationala si imbunatatirea traseelor de vizitare.