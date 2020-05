Cetatea Fagarasului, in curs de restaurare: singura din Romania cu pod mobil peste santul de aparare

Construirea a doua poduri din lemn, dintre care unul mobil, reprezinta principala modificare ce vizeaza completarea aspectului de castel fortificat din perioada de glorie a secolului al XVII-lea.De asemenea, se va interveni si pe malurile canalului de aparare, iar luciul de apa va fi extins, astfel ca lebedele vor lipsi de pe lac in tot acest timp.Investitia pentru transformarea celui mai vizitat obiectiv turistic din Tara Fagarasului are valoarea de 29.106.349,95 de lei, din care finantarea nerambursabila este de 21.369.616 lei. Firmele au la dispozitie 2 ani pentru finalizarea lucrarilor.Echipa Primariei Fagaras, condusa de primarul Gheorghe Sucaciu si Florina Micu - managerul proiectului, a predat amplasamentul constructorilor asociati: Troia Premium Construct si Pro Construct."Este o zi importanta pentru toti. Am semnat, astazi, documentele pentru demararea lucrarilor de consolidare, restaurare si conservare a Cetatii Fagaras, unul dintre cele mai importante monumente din Romania.A durat mult si nervii au fost intinsi la maxim, pentru ca a trebuit sa obtinem toate avizele si autorizatiile necesare pentru a pune proiectul in practica. Va marturisesc ca inclusiv colegi de ai mei nu credeau ca vom reusi.Dar, iata ca dupa 4 ani de la debutul demersurilor, incep lucrarile si primele rezultate vor fi vizibile chiar anul acesta. Pentru inceput, 60 de oameni vor fi pe santier, zilnic, urmand ca numarul muncitorilor sa ajunga la 120", a declarat primarul Gheorghe Sucaciu, in cadrul conferintei de presa.Vizitatorii vor avea motive pentru a petrece mai mult timp aici, pentru ca vor mai fi amenajate alei pietonale, locuri de belvedere si de odihna.Lucrarile nu vor impiedica accesul turistilor in Cetatea Fagaras, dupa ce autoritatile locale au decis ca intreg procesul de restaurare sa poata fi observat indeaproape de doritori."In principal se va interveni pe exterior; nu pe castel, ci pe cetatea bastionara si santul de aparare. Se vor regulariza malurile santului, se vor restaura zidurile de aparare, iar bastionul dinspre catedrala se va restaura in intregime si acolo va fi o expozitie dedicata garzii cetatii. In continuarea acestui bastion vor fi amenajate ateliere de creatie pentru toate varstele, depozite de cahle, depozite arheologie si lapidarium.Cel mai ...citeste mai departe despre " Cetatea Fagarasului, in curs de restaurare: singura din Romania cu pod mobil peste santul de aparare " pe Ziare.com