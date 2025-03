"Monstrii" si "taranii" lui Gorzo, isi dau intalnire la Muzeul de Arta Contemporana

Figurile obscene pictate strident pe bazoreliefuri din lemn si taranii desenati fotografic pe panza sunt cele doua fete ale expozitiei lui Dumitru Gorzo "Salve Fiat Romuli Nepos", vernisata joi, la Muzeul National de Arta Contemporana.Realizarea efectiva a lucrarilor a durat trei luni, dar proiectul expozitiei s-a intins pe un an. "Expozitia nu graviteaza in jurul a ceva. Nu mi-am propus altceva decat sa pictez", a declarat Dumitru Gorzo.

"Salve Fiat Romuli Nepos" se articuleaza pe doua niveluri, a explicat Gorzo. Prima zona, a visului, e populata de monstrii din "bestiarul personal" al artistului. "Am lucrat foarte concret aceste picturi", a spus el. Lucrarile care corespund temei visului sunt cioplite in panouri de lemn peste care s-a pictat in culori vii. Monstrii lui Gorzo sunt soldati in zale, vrajitoare sau hermafroditi.

Al doilea nivel este cel care corespunde realitatii. Tablourile au fost realizate pe panza in tehnica desenului si picturii. Realitatea e compusa din grupuri de tarani, trasati cu un desen foarte fragil si apoi pictati in nuante mai sterse. Impresia este de fotografie de epoca retusata. "Intentia mea a fost sa realizez o tensiune intre cele doua niveluri", a spus Gorzo. Realitatea care ajunge in zona visului si visul care devine realitate sunt figurate in expozitie prin suprapunerea planurilor si tehnicilor, a registrelor coloristice si a temelor. Prin expozitia "Salve Fiat Romuli Nepos", Gorzo vrea sa transmita ideea ca "suntem prinsi intre o contemporaneitate kitschicioasa si o traditie prafuita."

Daca in expozitiile anterioare ale artistului, mesajul era clar de la inceput, povestea era evidenta, si abia apoi privitorul descoperea tablourile, in expunerea de la MNAC "vezi mai intai lucrarile si apoi cauti povestea", a explicat Gorzo. "Este o poveste despre Maramures si despre mine, construita ca o carte", a adaugat el.

Dumitru Gorzo s-a nascut in 1975, in Maramues. In 1998 a absolvit sectia pictura din Facultatea de Arte Plastice a Univerisitatii de Arte Bucuresti. Artistul are in palmares 18 expozitii personale si 15 participari la expozitii de grup in Romania si in strainatate. In 2001 a castigat premiul Fundatiei ARTEXPO iar in 2002, premiul A.F.R.A., in Franta.Expozitia "Redescoperirea frumusetii nudului" de la H"art Gallery, unde Gorzo expunea lucrari de un erotism ostentativ, a starnit controverse in presa. Alte scandaluri se leaga de reprezentarea Catedralei Mantuirii Neamului din bucatele de slanina sau a lui Stefan cel Mare si Sfant negru, cu sani si coroana de manelist.

Dumitru Gorzo face pictura, bazoreliefuri pictate in panouri de lemn dar si arta urbana. Una dintre lucrarile sale, intalnita pe zidurile din centrul bucurestiului, este un stencil care-l infatiseaza pe Ceausescu, cu aripi de heruvim, care spune "Vin in 5 minute". Tot Gorzo este autorul coconilor roz de ipsos care au populat tot zidurile cladirilor din centrul Bucurestiului, considerati, la un moment dat, simboluri sataniste.

