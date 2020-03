Tosca, cea mai puternica opera a lui Puccini, transmisa in cadrul Seri de Opera Online

Evenimentul va avea loc luni, 30 martie, incepand cu ora 18:30, pe pagina de Facebook a Operei Nationale Bucuresti si in link-ul www.operanb.ro/operaonline Impresionanta opera, care a avut la baza o piesa de teatru a dramaturgului francez Victorien Sardou, "Tosca" este, fara doar si poate, o drama puternica, asemenea vietii din care a fost eliminata orice scena plictisitoare.O tragedie a unei mari iubiri - cea dintre o celebritate a muzicii de opera, Floria Tosca, si un tanar pictor talentat, Cavaradossi, cu realitati istorice precum domnia Mariei Carolina, fiica Mariei Terezia si sora Mariei Antoaneta si batalia de la Marengo.Aceasta lucrare complexa, a carei forta Puccini a intuit-o inca dinainte de a o compune - "o opera de care am nevoie", spunea el pe atunci - nu inceteaza sa-si reverbereze vraja nici dupa mai bine de un secol de la premiera mondiala.Ceea ce inseamna ca spectatorii oricarei generatii au nevoie, asa cum a avut si Puccini, de aceasta opera. "Tosca" ramane asadar o oglinda in care ne privim, din cand in cand, cu totii culmile si coborasurile sufletului.Sponsor oficial: Enel RomaniaPartener de mobilitate: KiaSponsori: Banca Comerciala Romana, Aqua Carpatica, ZareaParteneri: Artmark, SanshaParteneri media: Radio Romania Cultural, Radio Romania Muzical, RFI Romania, Romantic FM, Radio Seven, Romania TV, Zile si Nopti, Agerpres, Ziare.com, Business24, Ziarul Metropolis, Marea Dragoste, Leviathan, Ordinea Zilei