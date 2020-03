Spectacol aniversar Vasile Martinoiu, in cadrul Seri de Opera Online

Spectacolul va fi difuzat online miercuri, 1 aprilie, ora 18:30, in cadrul Seri de Opera Online. Este vorba despre o reprezentatie din anul 1989, in regia lui George Teodorescu.Peste jumatate de secol inchinat scenei, Vasile Martinoiu a interpretat roluri remarcabile, dintre care amintim Escamillo, Figaro, Amonasro, Rigoletto, Germont, Contele di Luna, Iago, Nabucco, Scarpia."Cantul sau este o mostra a bell-canto-ului, Martinoiu poate fi plasat, pe buna dreptate, in primele randuri ale baritonilor (...). Baritonul roman este intr-adevar exceptional... ", scria presa internationala a timpului despre celebrul bariton Vasile Martinoiu.Inregistrarea va fi disponibila pe pagina oficiala de Facebook a institutiei, cat si in link-ul www.operanb.ro/operaonline , fiind accesibila publicului pe durata difuzarii spectacolului.Maestrul Vasile Martinoiu a explorat si latura pedagogica de formare a tinerelor talente, in ultimii ani sustinand mastercass-uri la Opera Nationala Bucuresti si nu numai.In semn de apreciere a talentului muzical deosebit care a dus la realizarea unor lucrari componistice de certa valoare, pentru promovarea muzicii romanesti pe plan international, in anul 2004 presedintele Romaniei i-a conferit Odrinul Meritul Cultural in grad de Comandor.Sponsor oficial: Enel RomaniaPartener de mobilitate: KiaSponsori: Banca Comerciala Romana, Aqua Carpatica, ZareaParteneri: Artmark, SanshaParteneri media: Radio Romania Cultural, Radio Romania Muzical, RFI Romania, Romantic FM, Radio Seven, Romania TV, Zile si Nopti, Agerpres, Ziare.com, Business24, Ziarul Metropolis, Marea Dragoste, Leviathan, Ordinea Zilei