Recviem german de Brahms, in Joia Mare, in stagiunea online a Filarmonicii George Enescu

La Filarmonica, "Un recviem german" a fost interpretat pe 4 si 5 aprilie 2018 sub conducerea dirijorului german Claus Peter Flor, alaturi de solistii Irina Iordachescu si Ionut Pascu. Corul Filarmonicii "George Enescu" a fost pregatit de maestrul Iosif Ion Prunner, concermaistru invitat fiind David Lefevre.Inregistrarea celebrei lucrari, interpretata pe 5 aprilie 2018 in Sala mare a Ateneului Roman, poate fi ascultata acum, in Joia Mare a Pastelui ortodox, in acest context cu totul dificil, cand din cauza COVID-19 artistii sunt nevoiti sa stea departe de scena.Recviemul din Joia Mare va putea fi ascultat pe canalele online ale Filarmonicii George Enescu: site ( https://www.fge.org.ro/ ), pe pagina de Facebook ( https://www.facebook.com/filarmonica.george.enescu/ ) si pe canalul YouTube ( https://bit.ly/2wMctlw ).Compus intre 1865 si 1868, "Un recviem german" a fost creat de Brahms dupa doua mari pierderi din viata sa: mama sa si bunul sau prieten, celebrul compozitor si pianist Robert Schumann (1810-1856).Cu o durata intre 65 si 80 de minute, acest recviem este cea mai lunga creatie a lui Brahms. Daca majoritatea lucrarilor de acest gen folosesc pasaje din liturghia funerara in latina, Brahms a ales ca "Un Recviem German" sa preia pasaje din Biblia tradusa de Luther in germana, ceea ce a fost oarecum surprinzator in epoca."Brahms isi extrage acele fragmente care il obsedeaza, in urma lecturilor constante ale cartii sfinte, concentrandu-se in principal asupra credintei in Inviere mai mult decat in teama de Judecata de Apoi. Structurarea in sapte sectiuni este o indepartare de la principiile recviemului romano-catolic in cinci parti. Fiecare sectiune are propriul sau caracter, pus in valoare de o orchestratie subtila", apreciaza muzicologul, in caietul program al lucrarii.Va fi difuzata inregistrarea concertului din 5 aprilie 2018, Sala mare a Ateneului Roman.Dirijor Claus: Peter FlorSolisti: Irina Iordachescu, Ionut PascuDirijorul Corului: Iosif Ion PrunnerConcertmaistru: invitat David LefevreUn recviem german pentru solisti, cor si orchestra, op. 451. Selig sind, die da Leid tragen - cor Fericiti cei ce plang, ca aceia se vor mangaia (Matei 5,4)2. Denn alles Fleisch es ist wie Gras - cor Toata faptura este ca iarba... (Petru 1,24)3. Herr, lehre doch mich, das ein Erde - bariton si cor Doamne, invata-ma ca pamantul... (Psalm 39,5)4. Wie lieblich sind deine Wohnungen - cor Cat de placute sunt camarile Tale (Psalm 84,2 f)5. Ihr habt nur Traurigkeit - soprana si cor Deci si voi acum tristi sunteti (Ioan 16,22)6. Denn wir haben keine bleibende Statt - bariton si cor Caci nu avem aici cetate statatoare (Evrei 13,14)7. Selig sind die Toten - cor Fericiti cei morti... (Apocalipsa Sf. Ioan 14,13)este recunoscut mai ales pentru interpretarea repertoriului austro-german, precum Bruckner, Mahler, Strauss, Brahms, Schumann si Mendelssohn, manifestand totodata afinitate cu repertoriul slav, Sostakovici, Dvorak si Josef Suk, pe care l-a inregistrat in perioada numirii sale la Filarmonica din Malaezia.Nascut la Leipzig in 1953, Flor si-a inceput cariera muzicala ca violonist la Weimar si Leipzig, inainte de a se concentra pe dirijat, studiind cu Rolf Reuter si, mai tarziu, cu Rafael Kubelik si Kurt Sanderling.In 1984, a devenit director general al Konzerthausorchester din Berlin. In 1988, si-a facut debutul la pupitrul Orchestrei Filarmonicii din Berlin. De-a lungul carierei, a dirijat Orchestra Philharmonia din Londra, Orchestra Simfonica din Dallas, Orchestra Tonhalle din Zurich.s-a nascut intr-o familie de artisti, tatal sau fiind baritonul Dan Iordachescu. Este absolventa a Universitatii Nationale de Muzica Bucuresti, la clasa de canto a Mariei Slatinaru-Nistor. Din 2005 este prim-solista a Operei Nationale Bucuresti si colaborator al filarmonicilor din tara.Irina Iordachescu a cantat pe scene de prestigiu: Teatro alla Scala - Milano, Teatro Massimo V. Bellini - Italia, Glyndebourne Opera Festival - Anglia, St. Margarethen Opernfestspiele - Austria, Carnegie Hall - New York, P. I. Ceaikovski Hall - Moscova si Sankt Petersburg Philharmonic - Rusia, Salle Flagey - Bruxelles etc.s-a apropiat de muzica prin activitatea in cadrul ansamblului de tineret "Rapsodia marii" din Constanta in calitate de acordeonist. Dupa studii particulare de teorie si canto cu solista Aida Abagief la Constanta, a fost admis la sectia de canto a Universitatii de Muzica din Bucuresti, la clasa regretatului Dorin Teodorescu.De referinta in activitatea solistului ramane premiera australiana (cu realizarea unui CD) a lucrarii Cantata della Vita de Gianluigi Gelmetti, alaturi de Sydney Philharmonic la celebra Opera din Sydney.este de peste 20 de ani dirijorul Corului Filarmonicii "George Enescu". Nascut intr-o cunoscuta familie de muzicieni (Prunner-Silvestri), prezenti timp de peste un veac pe scena Filarmonicii, incepe studiul pianului cu tatal sau la cinci ani.Dupa absolvirea Universitatii de Muzica, desfasoara o intensa activitate ca pianist concertist si de muzica de camera in tara si in strainatate (Germania, Rusia, Cehia, Elvetia). In acelasi timp studiaza dirijatul cu Constantin Bugeanu si Sergiu Comissiona, fiind numit, in 1997, prin concurs dirijorul Corului Filarmonicii "George Enescu" de catre Cristian Mandeal, directorul Filarmonicii in acea perioada.In concertele sustinute in calitate de pianist, dirijor, dirijor de cor, a colaborat cu personalitati ale vietii muzicale internationale: Adrian Erod, Neil Stuart, Dolora Zeijck, Tougan Sukiev, Daniel Barenboim, Pietro Colombara, Valentin Gheorghiu s.a., dupa absolvirea Conservatorului din Montreal cu Premiul I, a fost timp de trei ani consecutivi beneficiarul bursei acordate de Arts Council of Canada, urmand apoi studii la Conservatoire National Superieur de Musique din Paris.Premiant al fundatiilor "Yehudi Menuhin" si "George Cziffra" si detinator al Premier Grand Prix al Concursului International de vioara de la Douai, David Lefevre s-a lansat intr-o cariera solistica, sub bagheta unor dirijori renumiti. Canta pe un instrument Nicola Gagliano din 1769, oferit de catre colectionarul Emile Delcroix din Tournay.Canalul YouTube ( https://bit.ly/2wMctlw ) al Filarmonicii "George Enescu" a fost adaugat, in cadrul stagiunii online, celorlalte instrumente de promovare ale evenimentelor institutiei: site web ( https://www.fge.org.ro/ ), pagina de Facebook ( https://www.facebook.com/filarmonica.george.enescu/ ), newsletter.Canalul YouTube nou creat ofera celor interesati posibilitatea de abonare si de alertare prin e-mail asupra noilor postari.Inregistrarile concertelor simfonice vor ramane pe canalele. Va invitam sa va abonati la canalul YouTube al Filarmonicii "Geoge Enescu".