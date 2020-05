Opus 73 (Iubire nesfarsita) de Beethoven, transmis in cadrul Seri de Opera Online

https://youtu.be/ja6GHzTVQ9Q



(Trailer Iubire nesfarsita (Opus 73) - Opera Nationala Bucuresti)

Evenimentul va avea loc joi, 14 mai 2020, incepand cu ora 18:30, pe pagina de Facebook a Operei Nationale Bucuresti si in link-ul www.operanb.ro/operaonline "Opus 73 (Iubire Nesfarsita)" a fost ultimul concert pentru pian compus de Ludwig van Beethoven. Dezinteresul sau pentru operele concertante ar fi fost cauzat de accentuarea problemelor de auz, ceea ce a pus capat carierei sale de pianist.Cu toate acestea, concerul nr. 5 pentru pian, Opus 73, reprezinta o nobila compozitie demna de numele marelui compozitor. Conceptia sa, fluiditatea, forta, echilibrul, maturitatea si inspiratia au facut ca ultimul concert pentru pian al lui Beethoven sa devina un punct de referinta in lumea muzicala.Coregraful Renato Zanella despre montarea de pe scena Operei Nationale Bucuresti:Sponsor oficial: Enel RomaniaPartener de mobilitate: KiaSponsori: Banca Comerciala Romana, Aqua Carpatica, ZareaParteneri: Artmark, SanshaParteneri media: TVR, Europa FM, Radio Romania Cultural, Radio Romania Muzical, RFI Romania, Romantic FM, Radio Seven, Romania TV, Zile si Nopti, Agerpres, Ziare.com, Business24, Ziarul Metropolis, Marea Dragoste, Leviathan, Ordinea Zilei